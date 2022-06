पलवल: होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत दो दिन पूर्व शराब के नशे में (murder in Palwal due to wine) पैसे के लेनदेन को लेकर दो लोगों में कहासुनी हो (Murder over money transaction in Palwal) गई थी. बाद में कहासुनी इतनी बढ़ी की एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर (murder in Palwal) दिया. चाकू के हमले से युवक की मौत हो गई. वहीं, हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है.

होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि कुंडा कॉलोनी निवासी किशन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा सतीश कुमार उसकी बहन के बेटे दिगंबर के साथ काम करता है. दिगंबर एक ठेकेदार है, जो मकानों की चिनाई का काम करता है. सतीश ने दो दिन पहले जब दिगंबर से अपने काम के पैसे मांगे, तो दिगंबर उसके साथ झगड़ा करने लगा. इस दौरान दिगंबर ने चाकू से उसके बेटे सतीश कुमार पर हमला कर दिया. जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है. इस दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी दिगंबर अपने घर के पास खड़ा हुआ है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि पैसों के लेनदेन को लेकर शराब के नशे में उसने सतीश के गले में चाकू मार दिया था. जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

