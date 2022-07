पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह के विवादित बयान पर बोले सीएम मनोहर लाल- ये ओछी मानसिकता

पंजाब के संगरूर से नवनिर्वाचित सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह पर विवादित बयान दिया था. जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओछी मानसिकता करार दिया (CM Manohar lal on simranjit singh) है.

पानीपत में यूपी रोडवेज बस चालक और कंडक्टर की गुंडागर्दी! बुजुर्ग यात्री को जमकर पीटा

पानीपत में बुजुर्ग से मारपीट का मामला (elderly person assaulted in panipat) सामने आया है. यूपी रोडवेज बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा. जानें क्या है पूरा मामला.

यमुनानगर में बुजुर्ग पेंशन धारकों का प्रदर्शन, कागजों में मृत दिखाकर पेंशन काटने के लगाए आरोप

सोमवार को यमुनानगर में बुजुर्ग पेंशनधारकों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप (Pension Holders Protest in Yamunanagar) लगाए. साथ ही गलत तरीके से पेंशन काटने के आरोप भी जड़े (Pension Holders On Haryana Government) हैं.

ICSE board 10th class result: पंचकूला के अरमान चहल ने पहला स्थान किया हासिल

पंचकूला में आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा में छात्र अरमान चहल ने पहला स्थान हासिल किया (ICSE board 10th class result) है. उन्होंने इस परीक्षा में 99 फीसदी अंक हासिल किए (Armaan Chahal of Panchkula) हैं. पढ़ें पूरी खबर...

नूंह में कोटला झरना बना आकर्षण का केंद्र, ग्रामीणों ने की पर्यटक स्थल बनाने की मांग

नूंह के कोटला गांव में बहता झरना इन दिनों सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा (Waterfall on the Aravalli Mountains) है. ऐसे में गांव वासियों ने इस गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग की (Villagers Demand to develop Kotla village) है.

ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनेंगी- दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (haryana deputy chief minister dushyant chautala) ने राष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि ऐतिहासिक मतों से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (draupadi murmu bjp presidential candidate) देश की राष्ट्रपति बनेंगी. दुष्यंत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू कमेरे वर्ग की आवाज को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी. वो देश को और गौरवान्वित करने का काम करेंगी.

रोहतक की ऑटो मोबाइल कंपनी में ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, 2 झुलसे

रोहतक में एक ऑटो मोबाइल कंपनी में अचानक से ब्लास्ट हो (Blast in automobile company in Rohtak) गया. ब्लास्ट के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह झुलस गए. वहीं मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर कंपनी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप लगाए.

First monday of Sawan 2022 : कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर शिव मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक

सावन का पवित्र महीना चल रहा और पहले सोमवार को बड़ी सख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में (Sthaneshwar Shiva temple in Kurukshetra) भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे. कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और शिवशंकर की पूजा अर्चना की.

फतेहाबाद में मकान की दीवार में घुसा कोबरा, घर की दीवार को तोड़कर किया रेस्क्यू

टोहाना के बलियावाला रोड के पास एक घर की दीवार तोड़कर स्पेक्टेकल्ड प्रजाति के कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया (Poisonous Spectacled Cobra Rescue in Tohana) है. दरअसल सांप दो मकानों की दीवार में कुछ ऐसे फंस गया था कि उसे वहां से निकालने मुश्किल था. ऐसे में घर की दीवार फतेहाबाद: टोहाना के बलियावाला रोड के पास एक घर की दीवार तोड़कर स्पेक्टेकल्ड प्रजाति के कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया (Poisonous Spectacled Cobra Rescue in Tohana) है. दरअसल सांप दो मकानों की दीवार में कुछ ऐसे फंस गया था कि उसे वहां से निकालने मुश्किल था. ऐसे में घर की दीवार को तोड़ना ही पड़ा.

Sawan Somwar 2022: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़, भगवान शिव का किया जलाभिषेक

भिवानी में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों (temples in bhiwani) में बम-बम भोले से गुंजायमान हो (Faith on Monday of Sawan) गया. श्रद्धालु भगवान भोले के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचे और उनका जलाभिषेक किया है.