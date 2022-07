.

फतेहाबाद में मकान की दीवार में घुसा कोबरा, घर की दीवार को तोड़कर किया रेस्क्यू Published on: 3 hours ago

फतेहाबाद: टोहाना के बलियावाला रोड के पास एक घर की दीवार तोड़कर स्पेक्टेकल्ड प्रजाति के कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया (Poisonous Spectacled Cobra Rescue in Tohana) है. दरअसल सांप दो मकानों की दीवार में कुछ ऐसे फंस गया था कि उसे वहां से निकालने मुश्किल था. ऐसे में घर की दीवार को तोड़ना ही पड़ा. मकान मालिक ने इसकी सूचना गोरक्षा दल के सदस्यों को दी गई, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर सांप को काबू (snake Rescue in Fatehabad) किया. दल के सदस्य नवजोत सिंह ने बताया कि दीवार से सांप को निकालना बेहद खतरनाक था. उन्होंने बताया कि यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा सांप (Spectacled Cobra in Tohana) है. बता दें, सांप को रेल्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया.