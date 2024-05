ETV Bharat / international

स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री की हत्या का प्रयास, मारी चार गोलियां, चुनाव से पहले यूरोप में तनाव - Slovakia PM Robert Fico Attack

By PTI Published : May 16, 2024, 8:13 AM IST | Updated : May 16, 2024, 8:23 AM IST

गोली लगने से घायल हुए स्लोवाक प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको को मध्य स्लोवाकिया के बंस्का बायस्ट्रिका शहर के एक अस्पताल में ले जाते मेडिक्स. ( AP )

प्राग: स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री, रॉबर्ट फिको पर बुधवार को जानलेवा हमला हुआ. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद उन्हें सरे आम गोली मार दी गई. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गये. इस घटना ने इस छोटे से यूरोपीय देश को झकझोर कर रख दिया. पूरे यूरोप में इसकी प्रतिक्रिया देखी जा रही है. रक्षा मंत्री रॉबर्ट कलिना ने अस्पताल के बाहर संवाददाताओं से बात की. उन्होंने कहा कि 59 वर्षीय नेता के पेट में गोली लगी है. हमले के कई घंटे बाद तक डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. उन्होंने मीडिया को बताया कि फीको का की सर्जरी अभी पूरी नहीं हुई है. उन्होंने उनकी हालत को असाधारण रूप से गंभीर बताया. स्लोवाकिया की सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राजधानी से लगभग 140 किलोमीटर (85 मील) उत्तर-पूर्व में हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक केंद्र के बाहर कम से कम चार गोलियां चलाई गईं. आंतरिक मंत्री माटस सुताज एस्टोक ने रक्षा मंत्री के साथ संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि एक संदिग्ध हिरासत में है. प्रारंभिक जांच में हत्या के प्रयास के पीछे स्पष्ट राजनीतिक प्रेरणा पाई गई है. फिको पिछले साल रूस समर्थक राजनीति के दम पर सत्ता में वापस आये हैं. उनकी वापसी ने यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच और भी अधिक चिंता पैदा कर दी कि वह अपने देश को पश्चिमी मुख्यधारा से अलग ले जायेंगे. उनकी सरकार ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोक दी है. आलोचकों को चिंता है कि वह स्लोवाकिया को हंगरी के नक्शे कदम पर चलाते हुए पश्चिम का विरोध करने में काफी आगे जा सकते हैं. फिको की नीतियों का विरोध करने के लिए हजारों लोगों ने बार-बार राजधानी और स्लोवाकिया में रैली निकाली है. फीको के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा गया है कि उन्हें हैंडलोवा से 29 किलोमीटर (17 मील) दूर बैंस्क बायस्ट्रिका के एक अस्पताल में ले जाया गया. क्योंकि राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब यूरोपीय संसद के लिए सांसदों को चुनने के लिए पूरे यूरोप में होने वाले चुनावों से तीन हफ्ते पहले राजनीतिक प्रचार अभियान तेज हो गया है. अनुमान के मुताबिक फीको 27-सदस्यीय ब्लॉक में बढ़त बनाने की स्थिति में हैं. निवर्तमान राष्ट्रपति ज़ुजाना कैपुतोवा, जो फिको की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि प्रधानमंत्री पर हमला, सबसे पहले, एक व्यक्ति पर हमला है, यह लोकतंत्र पर भी हमला है. उन्होंने कहा कि कोई भी हिंसा अस्वीकार्य है. हम समाज में जो घृणित बयानबाजी देख रहे हैं, वह घृणित कार्यों की ओर ले जाती है. आइए हम मिलकर इसे रोकें. फिको के सहयोगी, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने गोलीबारी को स्लोवाक लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व खतरा बताया. यदि हम मतदान केंद्रों के बजाय चौराहों पर पिस्तौल के साथ राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं, तो हम स्लोवाक संप्रभुता के 31 वर्षों में हमने जो कुछ भी मिलकर बनाया है, उसे खतरे में डाल रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह चिंतित हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि हम हिंसा के इस भयावह कृत्य की निंदा करते हैं. नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना की निंदा की. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पड़ोसी देश के सरकार प्रमुख के खिलाफ हिंसा की निंदा की. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि हिंसा किसी भी देश, रूप या क्षेत्र में आदर्श न बन जाए. तीसरी बार प्रधानमंत्री बने फिको और उनकी वामपंथी स्मर या डायरेक्शन पार्टी ने स्लोवाकिया के 30 सितंबर के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की. लेकिन राजनीति हमेशा की तरह एक तरफ रख दी गई क्योंकि राष्ट्र को फिको के जीवन पर प्रयास के सदमे का सामना करना पड़ा. स्लोवाकिया की संसद अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई. प्रमुख विपक्षी दलों, प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया और फ्रीडम एंड सॉलिडैरिटी ने सार्वजनिक प्रसारण में आमूल-चूल परिवर्तन करने की एक विवादास्पद सरकारी योजना के खिलाफ एक नियोजित विरोध को रद्द कर दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे सरकार को सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा. प्रगतिशील स्लोवाकिया नेता मिशाल सिमेका ने हिंसा की निंदा की. सिमेका ने कहा कि साथ ही, हम सभी राजनेताओं से ऐसी किसी भी अभिव्यक्ति और कदम से परहेज करने का आह्वान करते हैं जो तनाव को और बढ़ाने में योगदान दे सकता है. चेक प्रधान मंत्री पेट्र फियाला ने प्रधान मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि हम हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है. ये भी पढ़ें पाकिस्तान : 19 करोड़ पौंड भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को मिली जमानत - Islamabad High Court

Last Updated : May 16, 2024, 8:23 AM IST