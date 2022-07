.

नशेड़ी ड्राइवर को मनमानी पड़ी महंगी Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

रायगढ़: भारी बारिश के कारण जिले में केलो डैम के गेट खोले गए हैं.जिससे कई क्षेत्र पानी में डूब चुके हैं. ऐसा ही एक क्षेत्र मरीन ड्राइव भी (areas submerged due to heavy rain in Raigarh) है.जहां के अंडर ब्रिज जलमग्न हैं. बावजूद इसके तमनार के रहने वाले ड्राइवर संजू राठिया ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मरीन ड्राइव को पार करने की कोशिश की. जिससे वाहन पूरी तरह पानी में डूब (car submerged in water in raigarh) गया. आरोपी ड्राइवर चक्रधर नगर पुलिस के हिरासत में है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन रोड के दोनों ओर स्टॉपर लगा दिया है. बावजूद उसके बोलेरो ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक मरीन ड्राइव से पार होने की कोशिश की.लेकिन पानी को पार नहीं कर सका. जिससे बोलेरो पूरी तरह डूब गया और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बाहर ( Car drowns in Marine Drive in Raigarh Chakradharnagar)निकाला. जिसकी जानकारी चक्रधर नगर थाना प्रभारी को मिली. उन्होंने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुलाहिजा कराकर आगे की कार्रवाई कर रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक संजू राठिया तमनार का रहने वाला है. वहीं गाड़ी एसईसीएल की गाड़ी बताई जा रही है. ये भी बात सामने आई है कि चालक नशे की हालत में था.