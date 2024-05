ETV Bharat / entertainment

KKR Vs SRH Match: 'मिस्टर एंड मिसेज माही' पहुंचे स्टेडियम, राजकुमार- जाह्नवी को देख एक्साइटेड हुए फैंस - Mr And Mrs Mahi at KKR vs SRH Match

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 26, 2024, 9:56 PM IST

राजकुमार राव-जाह्नवी कपूर ( IANS )

मुंबई: आईपीएल 2024 का फाइनल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चल रहा है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं. टॉस SRH (सनराइजर्स हैदराबाद) ने जीता और टीम ने KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आईपीएल 2024 के इस फाइनल मैच को देखने के लिए कई मशहूर हस्तियों को स्टैंड पर टीमों को चीयर करते हुए देखा गया, जिनमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर को भी मैच एंजॉय करते हुए देखा गया. वे अपनी क्रिकेट पर बेस्ड फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. मैदान पर चीयर करते नजर आए 'मिस्टर एंड मिसेज माही' बॉलीवुड सितारे राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर आईपीएल 2024 का फाइनल देखने चैन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पहुंचे हैं. वे अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. दोनों को स्टेडियम के स्टैंड में टीमों को चीयर करते हुए देखा जा सकता है. जहां जाह्नवी ने व्हाईट पतलून के साथ चमकदार क्रॉप टॉप पहना था, वहीं राव ने नियॉन और व्हाईट आउटफिट में ट्विनिंग की है. राजकुमार और जाह्नवी की मिस्टर एंड मिसेज माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये सितारे भी स्टेडियम में हुए स्पॉट राजकुमार और जाह्नवी के अलावा बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, जूही चावला जैसे कलाकार भी आईपीएल फाइनल 2024 मैच देखने पहुंचे. शाहरुख खान केकेआर के ऑनर हैं और अपनी टीम को स्पोर्ट करने के लिए वे यहां पहुंचे हैं. यह भी पढ़ें: KKR Vs SRH मैच देखने पहुंचे बॉलीवुड 'बादशाह', पत्नी गौरी संग अपनी टीम को चीयर करते स्पॉट हुए शाहरुख खान - Shah Rukh Khan In KKR Vs SRH Match