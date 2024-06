ETV Bharat / bharat

AIADMK में होगी शशिकला की एंट्री? समर्थकों के बीच खुद कर दिया बड़ा ऐलान, क्या बोले पलानीस्वामी - My entry has begun Says Sasikala

वीके शशिकला पूर्व सीएम जयललिता को पुष्पांजलि अर्पित करती हुईं (फाइल फोटो) ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु में हाल ही में लोकसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भरोसेमंद नेता वीके शशिकला ने अन्नाद्रमुक में एंट्री का खुद से बड़ा ऐलान कर दिया. शशिकला ने कहा कि, उनकी वापसी का बिगलु बज गया है. उन्होंने कहा कि यह नहीं सोचा जा सकता है कि इस हार के बाद अन्नाद्रमुक का पूरी तरह से सफाया हो गया. शशिकला ने कहा कि उनकी अन्नाद्रमुक में वापसी का बिगुल बज गया है. इसी के साथ शशिकला ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर जयललिता के शासन को आगे बढ़ाने की कसम खाई. इस दौरान शशिकला ने पलानीस्वामी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व करते हुए पलानीस्वामी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए. शशिकला ने आगे कहा कि अगर पलानीस्वामी ने विपक्ष के नेता के तौर पर सही सवाल नहीं पूछे तो वह विपक्षी दल के रूप में सरकार से सवाल करेंगी. इसके साथ उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है. शशिकला बोलीं, AIADMK में मेरी एंट्री

वी के शशिकला ने रविवार (16 जून) को चेन्नई के पोएस गार्डन आवास पर अपने समर्थकों से मुलाकात की. इस दौरान समर्थकों ने शशिकला को एआईएडीएमके का नेतृत्व संभालने के नारे लगाए. लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को मिली बड़ी हार के बाद शशिकला पहली बार समर्थकों से मिलीं. चेन्नई के पोएस गार्डन में मीडिया को संबोधित करती हुई शशिकला ने कहा, ' एमजीआर के बाद, जयललिता और उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और एआईएडीएमके को सबसे बड़ी पार्टी बनाया. शशिकला ने कहा कि, जयललिता और उन्होंने इसे भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है. लेकिन आज एआईएडीएमके को लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है.... इसका कारण यह है कि कुछ स्वार्थी लोग पार्टी को इस स्तर तक ले गए हैं.' शशिकला ने कहा कि वह यह सबकुछ धैर्यपूर्वक देख रही थीं. उन्होंने कहा कि, एमजीआर ने कहा था कि किसी को भी पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए. एमजीआर को पता था कि आरएम वीरप्पन जैसे लोग जयललिता को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने किसी को भी पार्टी से नहीं निकाला. एआईएडीएमके के भीतर जातिवाद का आरोप लगाया

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशिकला ने आगे एआईएडीएमके के भीतर जातिवाद का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, 'उनका अपना गृहनगर, अपनी जाति नहीं है. अन्नाद्रमुक में कोई उत्तराधिकार की राजनीति या जाति की राजनीति नहीं है. लेकिन एआईएडीएमके में कुछ खास जातियों के लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि, कोई भी कैडर अन्नाद्रमुक में जाति की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा... मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी. उन्होंने सवाल किया कि अगर जाति की राजनीति होती तो क्या एडप्पादी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता? अन्नाद्रमुक के पिछड़ने के लिए जिम्मेदार कौन?

शशिकला ने आगे कहा कि, 'वर्तमान में अन्नाद्रमुक तीसरे और चौथे स्थान पर चली गई है... इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि, लोगों के बीच एआईएडीएमके की अच्छी प्रतिष्ठा है. इसलिए सभी का इरादा अपना और पार्टी का नुकसान करना नहीं है. एआईएडीएमके के लिए अच्छा समय आ गया है. मैं इस समय जो कह रही हूं वह अलग है... हमारा समय आ गया है.... यही वह समय है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं.' 2026 में एआईएडीएमके बनाएगी सरकार, शशिकला का दावा

शशिकला ने आगे जोर देते हुए कहा कि, तमिलनाडु की जनता अन्नाद्रमुक के साथ रहेगी और कोई यह न सोचे कि अन्नाद्रमुक खत्म हो गई है. उन्होंने अपने समर्थकों के बीच कहा कि, अन्नाद्रमुक में उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है. उनके पीछे कैडर और लोग हैं. शशिकला ने दावा किया कि, 2026 में वह अकेले बहुमत से एआईएडीएमके की सरकार बनाएंगी. उन्होंने कहा कि, वह अधिक बात नहीं करतीं, अब आवाज उठाने का सही समय आ गया है. उन्होंने आगे कहा कि, 'वह जल्द ही एक दौरे पर जाएंगी, जहां वे लोगों से डीएमके के अत्याचार के बारे में बात रखेंगी. अगर डीएमके के अत्याचार से बचना चाहते हैं तो हमें आगे आना होगा.' 'मेरी दो आंखें हैं, एक अन्नाद्रमुक, दूसरी जनता की'

शशिकला ने आगे कहा कि, 'मेरी दो आंखें हैं, एक आंख अन्नाद्रमुक की है और दूसरी तमिलनाडु की जनता की है.' ऐसे में उपचुनाव को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. अन्नाद्रमुक मुख्य विपक्षी दल है. मुझे लगता है कि जब जयललिता के जाने के बाद, हमें वही करना चाहिए जो वह हमसे करने को कह रही थीं. चाहे कितना भी हंगामा हो, मेरी नजर उसी लक्ष्य पर टिकी है. मैं 40 साल तक लोगों के साथ रही हूं.. जो मेरे शेष जीवन तक जारी रहेगा.' उन्होंने आशंका जताई कि, एआईएडीएमके आज चार हिस्सों में बंट सकती है इसलिए सब लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए. शशिकला ने कहा कि इस समय उपचुनाव का बहिष्कार ठीक नहीं है, यह एक बड़ी गलती है. इस बीच, एडप्पादी पलानीस्वामी ने रविवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से मुलाकात की, उन्होंने जवाब दिया कि अन्नाद्रमुक और शशिकला का इससे कोई लेना-देना नहीं है. ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: DMK ने प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक को भाजपा पर निशाना साधने के लिए किया मजबूर

