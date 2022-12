.

आरक्षण बिल पर बोलीं राज्यपाल "मैं नियम प्रक्रिया से करूंगी काम, सरकार को भेजे हैें दस सवाल" Published on: 9 hours ago

Koo_Logo Versions

Politics on Reservation Bill in Chhattisgarh बीआईटी दुर्ग में 1997 बैच का एलुमनी मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया.Anusuiya Uikey on reservation bill इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुईं. इस कार्यक्रम में शामिल होने आईं राज्यपाल ने आरक्षण पर बयान दिया. मीडिया ने उनसे पूछा कि राज्य शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास मामला अटका हुआ है. तो इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "मैं संवैधानिक पद पर हूं. नियम प्रक्रिया और कानून के तहत ही कार्य करूंगी. मैंने सरकार से 10 प्रश्न पूछे है उसका जवाब आने कब बाद ही इस विषय पर विचार करूंगी." durg news update . इस एलुमनी मीट कार्यक्रम के माध्यम से बीआईटी कॉलेज के 25 साल पुराने दोस्त एक बार फिर मिलें. कार्यक्रम में देश विदेश के 70 पुराने छात्र शामिल हुए. chhattisgarh reservation issue इस एलुमनी मीट कार्यक्रम में स्वीट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों से कॉलेज के पूर्व छात्र कई सालों बाद दुर्ग पहुंचे. governer anusuiya uikey इसमें बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडेय भी शामिल हैं.