ETV Bharat / entertainment

All Eyes On Rafah: प्रियंका चोपड़ा-आलिया भट्ट से रश्मिका मंदाना तक, इन भारतीय हस्तियों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बुलंद की आवाज - All Eyes On Rafah

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 29, 2024, 7:12 AM IST | Updated : 24 hours ago

प्रियंका-आलिया से रश्मिका मंदाना ( IANS )

मुंबई: साउथ गाजा शहर राफा के एक क्षेत्र में इजरायल ने हवाई हमले किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में 45 लोगों की मौत गई है. वहीं कई लोग घायल हुए हैं. इस हमले में के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग 'ऑल आईज ऑन राफा' ट्रेंड कर रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना तक, कई इंडियन सेलेब्स ने गाजा के समर्थन में उतरे हैं. फिलिस्तीन को मिला इंडियन सेलेब्स का समर्थन

प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, पुलकित सम्राट-कृति खरबंदा, अथिया शेट्टी, नैंसी त्यागी, तृप्ति डिमरी समेत कई मशहूर हस्तियों ने अपने इंस्टग्राम स्टोरीज पर 'ऑल आईज ऑन राफा' पोस्ट किया है और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन दिखाया है. All Eyes On Rafah के सपोर्ट में आलिया भट्ट (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती प्रियंका चोपड़ा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं रश्मिका मंदाना (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं सोनाक्षी सिन्हा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं सोनम कपूर (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में अथिया शेट्टी (@athiyashetty Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में राम चरण की पत्नी उपासना (Instagram) आलिया भट्ट का दिल छू लेना वाला पोस्ट

आलिया ने बीते मंगलवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'द मदरहुड होम' की एक पोस्ट को अपनी स्टोरी पर रीशेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने हैशटैग के साथ ऑल आईज ऑन राफा लिखा है. पोस्ट में कहा गया है, 'प्यार, सुरक्षा, शांति और जीवनट ऐसी चीजें हैं जिनका हर बच्चा हकदार है. इसके अलावा, सोनाक्षी और तृप्ति डिमरी ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रेंडिंग शब्द को शामिल किया. All Eyes On Rafah के सपोर्ट में मलाइका अरोड़ा (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में हिना खान (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में सामंथा रुथ प्रभु (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में सबा आजाद (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में इमरान खान (Instagram) राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी, मलाइका अरोड़ा, सामंथा रुख प्रभु, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, इमरान खान, हिना खान, अथिया शेट्टी समेत अन्य फिल्मी सितारों ने फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है. All Eyes On Rafah का सपोर्ट करते पुलकित सम्राट (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती कृति खरबंदा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती नैंसी त्यागी (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती तृप्ति डिमरी (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करते इब्राहिम अली खान (Instagram) इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना को बताया दुखद

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि यह एक 'दुखद गलती' हुई है. हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी वायु सेना ने राफा में हमास के परिसर पर हमला किया था और यह हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था. फिलिस्तान हमले में 36,000 से अधिक लोगों की मौत

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते रविवार रात को इजराइल ने फिलिस्तान पर हमला किया. इस हमले के बाद युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 36,000 से अधिक हो गई है. मंत्रालय अपनी मौतों की संख्या की गणना करते समय वॉरियर्स और नागरिक हताहतों के बीच अंतर नहीं करता है. यह भी पढ़ें: 'All Eyes On Rafah' सामंथा रुथ प्रभु-वरुण धवन समेत इन सेलेब्स ने राफा में हुए हमले पर जताई नाराजगी - Celebs On Rafah Attack

मुंबई: साउथ गाजा शहर राफा के एक क्षेत्र में इजरायल ने हवाई हमले किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में 45 लोगों की मौत गई है. वहीं कई लोग घायल हुए हैं. इस हमले में के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग 'ऑल आईज ऑन राफा' ट्रेंड कर रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना तक, कई इंडियन सेलेब्स ने गाजा के समर्थन में उतरे हैं. फिलिस्तीन को मिला इंडियन सेलेब्स का समर्थन

प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, पुलकित सम्राट-कृति खरबंदा, अथिया शेट्टी, नैंसी त्यागी, तृप्ति डिमरी समेत कई मशहूर हस्तियों ने अपने इंस्टग्राम स्टोरीज पर 'ऑल आईज ऑन राफा' पोस्ट किया है और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन दिखाया है. All Eyes On Rafah के सपोर्ट में आलिया भट्ट (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती प्रियंका चोपड़ा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं रश्मिका मंदाना (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं सोनाक्षी सिन्हा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करतीं सोनम कपूर (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में अथिया शेट्टी (@athiyashetty Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में राम चरण की पत्नी उपासना (Instagram) आलिया भट्ट का दिल छू लेना वाला पोस्ट

आलिया ने बीते मंगलवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'द मदरहुड होम' की एक पोस्ट को अपनी स्टोरी पर रीशेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने हैशटैग के साथ ऑल आईज ऑन राफा लिखा है. पोस्ट में कहा गया है, 'प्यार, सुरक्षा, शांति और जीवनट ऐसी चीजें हैं जिनका हर बच्चा हकदार है. इसके अलावा, सोनाक्षी और तृप्ति डिमरी ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रेंडिंग शब्द को शामिल किया. All Eyes On Rafah के सपोर्ट में मलाइका अरोड़ा (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में हिना खान (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में सामंथा रुथ प्रभु (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में सबा आजाद (Instagram) All Eyes On Rafah के सपोर्ट में इमरान खान (Instagram) राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी, मलाइका अरोड़ा, सामंथा रुख प्रभु, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, इमरान खान, हिना खान, अथिया शेट्टी समेत अन्य फिल्मी सितारों ने फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है. All Eyes On Rafah का सपोर्ट करते पुलकित सम्राट (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती कृति खरबंदा (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती नैंसी त्यागी (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करती तृप्ति डिमरी (Instagram) All Eyes On Rafah का सपोर्ट करते इब्राहिम अली खान (Instagram) इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना को बताया दुखद

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि यह एक 'दुखद गलती' हुई है. हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी वायु सेना ने राफा में हमास के परिसर पर हमला किया था और यह हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था. फिलिस्तान हमले में 36,000 से अधिक लोगों की मौत

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते रविवार रात को इजराइल ने फिलिस्तान पर हमला किया. इस हमले के बाद युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 36,000 से अधिक हो गई है. मंत्रालय अपनी मौतों की संख्या की गणना करते समय वॉरियर्स और नागरिक हताहतों के बीच अंतर नहीं करता है. यह भी पढ़ें: 'All Eyes On Rafah' सामंथा रुथ प्रभु-वरुण धवन समेत इन सेलेब्स ने राफा में हुए हमले पर जताई नाराजगी - Celebs On Rafah Attack

Last Updated : 24 hours ago