'All Eyes On Rafah' सामंथा रुथ प्रभु-वरुण धवन समेत इन सेलेब्स ने राफा में हुए हमले पर जताई नाराजगी - Celebs On Rafah Attack

By ETV Bharat Hindi Team Published : 10 hours ago | Updated : 9 hours ago

सामंथा रुथ प्रभु-वरुण धवन ( IANS )

मुंबई: गाजा के राफा क्षेत्र में इजरायल द्वारा की गई बमबारी की बॉलीवुड हस्तियों ने खुलकर निंदा की है. इस हमले में 45 व्यक्तियों की मौत हुई है, गाजा के चिकित्सकों ने कहा कि हमले में सैकड़ों नागरिकों को छर्रे लगे और वे झुलस गए. कई देशों के लीडर्स भी इसके खिलाफ खड़े हुए और आगे आकर इसकी निंदा की है. इनके साथ ही साउथ स्टार सामंथा रुथ प्रभु, वरुण धवन समेत कई सितारों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और सोशल मीडिया पर फिलीस्तीन के सपोर्ट में आगे आए हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने राफा हमले की निंदा की (Instagram) वरुण धवन ने हमले को लेकर जताई नाराजगी (Instagram) इन सेलेब्रिटीज ने की हमले की कड़ी निंदा बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो फिलिस्तीनी अधिकारों की बड़ी सपोर्टर रही हैं उन्होंने राफा में हुए हमले को लेकर अपना गुस्सा और हताशा जाहिर की. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे उम्मीद करती है कि हम बच्चों के सिर काटे जाने और तंबू में जिंदा जलाए जाने पर नॉर्मल रिएक्शन दें, कोई शब्द नहीं हैं, मेरे दिल में उनके लिए केवल गुस्सा है जिन्होंने ऐसा किया. वहीं एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने विचार शेयर किए और लिखा, 'राफा में बच्चों के सिर काटे जाने का एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो सामने आया. इसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता. ये कब आखिर कब खत्म होगा. फातिमा सना शेख ने दिया ये रिएक्शन (Instagram) स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीन का किया सपोर्ट (Instagram) गौहर खान ने हमले को लेकर व्यक्त की नाराजगी (Instagram) ऑल आइज ऑन राफा सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर मुहीम छिड़ गई है जिसे टाइटल दिया गया ऑल आइज ऑन राफा. इसे सभी सेलेब्रिटीज और आम लोग अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इस हमले का कड़ा विरोध कर रहे हैं. गौहर खान ने राफा हमले के बारे में पोस्ट की एक सीरीज शेयर की. उन्होंने लिखा, 'आज रात, गाजा में माताएं फिर से अपने बच्चों को पकड़ेंगी और उम्मीद करेंगी कि वे सो जाएं, और वे, और हम प्रार्थना करेंगे कि वे जाग जाएं'. नेतन्याहू ने हमले को बताया दुखद दुर्घटना इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को 'दुखद दुर्घटना' कहा, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को नष्ट करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने की भी कसम खाई. यह भी पढ़ें: नेतन्याहू ने राफा पर इजराइली हमले को बताया 'दुखद गलती', कहा- हम मामले की जांच कर रहे - Israeli Strike On Rafah

