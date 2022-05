साल 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. 2023 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. बीजेपी अपने युवा नेतृत्व को मजबूत करने में जुटी है. बेरोजगारी दर, बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में बढ़ते अपराध जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए भाजयुमो अगले महीने रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही (BJYM will perform in Chhattisgarh) है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी के मोबाइल के पैसे बंटवारे को लेकर हत्या का मामला सामने (Murder for stolen mobile in Raipur ) आया है. हत्या के बाद आरोपियों ने लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया और फरार हो गए. पुलिस ने युवक के हाथ पर बने गोदने के निशान के आधार पर मृतक की शिनाख्त (friend murdered for mobile in raipur ) की. पुलिस ने दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक विभाग (Pradesh Congress Committee Chhattisgarh) के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन नियुक्त किए गए हैं. यह नियुक्ति इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव पर की गई है.

आने वाले दिनों में चंद्रपुर के नाथल दाई मंदिर और शिवरीनारायण (Shivrinarayan of Chhattisgarh) के वॉटर कैचमेंट परिसर में स्पीड बोट की शुरूआत होगी. मोटर बोट संचालन के लिए जलीय स्थान का चयन भी किया जा रहा है. चंद्रपुर के नाथलदाई मंदिर परिसर और शिवरीनारायण बैरॉज के पास प्रारंभिक तौर पर स्थान को लेकर चर्चा हुई है.

छत्तीसगढ़ में ऐसे कई बच्चे हैं जो जन्म से ही विकार के साथ पैदा हुए हैं.इन बच्चों को इलाज की सख्त जरुरत है. ऐसे ही बच्चों का इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चिरायु के अंतर्गत किया जाता है. इस योजना के सहारे कई बच्चों को त्वरित इलाज मिलता है. गरियाबंद में बुधवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत मेगा कैंप का आयोजन किया (Government organized mega health camp in Gariaband) गया.जिसमे 140 बच्चों का शिविर में इलाज किया गया.

रायपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं. रायपुर थोक मंडी में मौसमी सब्जियां काफी सस्ती चल रही है. लेकिन टमाटर के दाम हाई हैं. भिंडी, बरबटी, लौकी, प्याज सस्ती चल रही है. आलू थोक मंडी में 20 रुपये किलो है. लहसुन भी तेज चल रहा है. मौसमी फलों को छोड़कर बाकी फलों के दाम ज्यादा है. देखिए रायपुर की थोक मंडी में सब्जियों और फलों के दाम क्या है. (Raipur Mandi Bhav Today)

रायगढ़ जिला प्रशासन ने सी-मार्ट निर्माण के लिए हफ्ते भर पहले पेड़ों की कटाई कराई (Tree felling for she Mart in Raigarh) थी. इसका विरोध अब बीजेपी ने किया है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिन जगहों पर पेड़ काटे थे, उसी स्थान पर नए पौधे रोप दिए. बीजेपी कार्यकर्ताओं की मानें तो ''जिन जगहों पर कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाए हैं, उनकी देखभाल का काम भी समय-समय पर किया जाएगा. यही नहीं सी-मार्ट बनाने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं करने दी जाएगी. यदि प्रशासन ऐसा करता है तो जिला प्रशासन के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.''

बीजापुर जिले के जैतालूर मार्ग में सीआरपीएफ की 170 बटालियन के एक जवान ने खुदकुशी कर ( incident of CRPF camp on Jaitalur Marg) ली. जवान ने अपना गला इलेक्ट्रिक आरी से काट लिया. इस घटना की जानकारी जवानों ने आला अधिकारियों को दी. जवान के शव को मेकॉज में भेजा गया. शव की एम्बाबिंग करने के बाद वापस उसे कैंप में भिजवाया गया.

रायगढ़ वन मंडल के तहत भी राज्य सरकार की गौठान योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है. जिन गांवों में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है वहां वन भूमि उपलब्ध कराकर गौठान संचालित करने के निर्देश है. इन गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण कर विक्रय करने, चारागाह निर्माण और गौ देखभाल जैसे काम करने होते हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar ) के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहा है. इसके तहत केवल जून से मार्च माह तक एक साल से कम की अवधि में 10 लाख 01 हजार 07 सौ स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं. इनमें 06 लाख 66 हजार 822 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 03 लाख 31 हजार 947 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं.

