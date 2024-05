ETV Bharat / bharat

WATCH: गुजरात के जूनागढ़ में केसर आम की बहार, रेट जानकर चौंक जाएंगे आप - Saffron and other Mangoes in Market

गुजरात के जूनागढ़ में केसर आम (ETV Bharat) जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ़ के केसर आम दुनियाभर में मशहूर हैं. हालांकि, इस बार लोगों को आम का स्वाद लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा. हालांकि,अब गुजरात के बाजारों में मीठे और रसीले आम देखे जा रहे हैं. आज जूनागढ़ के स्थानीय खुदरा बाजार में केसर के साथ-साथ दक्षिण भारत के रत्नागिरी हापुस, बादाम तोतापुरी राजापुरी सहित गिर के स्थानीय सिन्दूरी और देशी आम भी इस बार स्थानीय बाजार में आ रहे हैं. आम के इस सीजन में पहली बार बाजार में केसर के साथ-साथ अन्य स्थानीय आम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार की कीमतों को लेकर स्वाद प्रेमियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है. जूनागढ़ के स्थानीय खुदरा बाजार में केसर आम की कीमत 150 रुपये प्रति किलो के आसपास देखी जा रही है. बाजार में आम की कीमत

आमतौर पर आम के इस मौसम में सौराष्ट्र के बाजार में केसर आम का दबदबा रहता है लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है. आज जूनागढ़ के स्थानीय बाजार में प्रति किलो केसर आम की कीमत 150 के आसपास है. वहीं करीब 80 रुपये प्रति किलो के दाम पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आम भी जूनागढ़ के खुदरा बाजार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं. यहां कई बाजारों में रत्नागिरी के आम 60 से 80 रुपये प्रति किलो ग्राहकों को मिल रहा है. पिछले साल भी आम 15 अप्रैल के आसपास आए थे. लेकिन इस साल 15-16 मई के आसपास बाजार में केसरिया आम ग्राहकों को स्वाद चखाने के लिए आ चुके हैं. तो फिर देर किस बात की है, तुरंत मार्केट जाएं और झोली भरकर सस्ते रेट में आम अपने घर लाएं. ये भी पढ़ें: शुगर कंट्रोल के साथ इम्युनिटी भी बढ़ाता है आम, डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण हैं पत्ते