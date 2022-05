गरियाबंद : छत्तीसगढ़ में ऐसे कई बच्चे हैं जो जन्म से ही विकार के साथ पैदा हुए हैं.इन बच्चों को इलाज की सख्त जरुरत है. ऐसे ही बच्चों का इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चिरायु के अंतर्गत किया जाता है. इस योजना के सहारे कई बच्चों को त्वरित इलाज मिलता है. गरियाबंद में बुधवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत मेगा कैंप का आयोजन किया (Government organized mega health camp in Gariaband) गया.जिसमे 140 बच्चों का शिविर में इलाज किया गया.

गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए जागी आशा की किरण

कैंप में किन बच्चों का इलाज : इस मेगा हेल्थ कैंप में मानसिक रुप से बीमार और दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों का इलाज किया गया. इसके साथ ही कई बच्चों के अंदर बीमारियां शुरुआती स्टेज में पाई गई. जिसे डॉक्टरों ने पहचानकर उचित इलाज के लिए रेफर भी किया. इस मेगा कैंप में रायपुर से न्यूरोलॉजिस्ट के साथ-साथ हृदय रोग विशेषज्ञ अपने उपकरणों के साथ गरियाबंद पहुंचे थे. साथ ही दर्जनभर अलग-अलग बीमारियों के विशेषज्ञ अलग-अलग जिलों से गरियाबंद आए थे.

बच्चों को देखकर पसीजा दिल : करीब दो साल बाद इस क्षेत्र में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन(Camp held after two years in Gariaband ) हुआ. जिसमे दूर-दूर से पालक अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे. कुछ बच्चों की स्थिति देखकर डॉक्टरों का भी मन पसीज गया.क्योंकि बीमारी ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ रखा था. डॉक्टरों की माने तो जागरुकता की कमी के कारण बच्चों के अंदर रोग पनपते हैं. यदि शुरुआती स्थिति में रोगों का पता चल जाए तो निदान निश्चित है.

कैंप में कितने बच्चों का इलाज : गरियाबंद के इस शिविर (mega health camp in Gariaband ) में 140 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया. जिसमें रायपुर के सुयश हॉस्पिटल से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ गौरव त्रिपाठी और न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉ राहुल आहलूवालिया के साथ कई विशेषज्ञ उपस्थित थे. इन बच्चों और इनके परिजनों को शिविर तक लाने की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग ने की थी.

गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए जागी आशा की किरण

गंभीर बच्चों को मिलेगा पूरा इलाज: शिविर का निरीक्षण करने जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर पहुंची जिन्होंने केंद्र की इस योजना की तारीफ की. साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को भी सराहा. वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ नेतराम नवरत्न ने सभी बच्चों को जरूरत का पूरा इलाज दिलाने का विश्वास दिलाया (children suffering from mental disorder ) है. उन्होंने कहा कि ''दवाई ऑपरेशन सर्जरी जिसे जो जरूरत है शासन की अलग-अलग योजनाओं का लाभ देते हुए सभी बच्चों के इलाज का पूरा प्रयास किया जाएगा.''