बीजापुर : जिले के जैतालूर मार्ग में सीआरपीएफ की 170 बटालियन के एक जवान ने खुदकुशी कर ( incident of CRPF camp on Jaitalur Marg) ली. जवान ने अपना गला इलेक्ट्रिक आरी से काट लिया. इस घटना की जानकारी जवानों ने आला अधिकारियों को दी. जिसके बाद जवान के शव को मेकॉज में भेजा गया. शव की एम्बाबिंग करने के बाद वापस उसे कैंप में भिजवाया गया.

क्यों उठाया जवान ने आत्मघाती कदम : मामले में जानकारी देते हुए बीजापुर थाना प्रभारी शशिकांत भारद्वाज ने बताया कि ''जैतालूर मार्ग में स्थित सीआरपीएफ कैम्प में कांस्टेबल मोहन ने अज्ञात कारणों के अपने आप को जगह-जगह से इलेक्ट्रिक ब्लेड से काटकर आत्महत्या कर (Jawan used electric saw on himself) ली. इस घटना में जवान की मौत हो गई, मामले की जानकारी लगते ही पुलिस जवान के साथ ही आला अधिकारी बीजापुर के कैम्प पहुंचे. जहां से शव को एम्बाबिंग कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया.''

कहां का है जवान : बताया जा रहा है कि जवान मूलत: हरियाणा का रहने वाला है. इसलिए शव को एम्बॉबिंग कराने के बाद बुधवार सुबह उसे हरियाणा (jawan was from Haryana) के लिए भेजा गया है.वहीं इस मामले में सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि '' जवान पिछले डेढ़ साल से मानसिक रूप से बीमार था . इसलिए उसे कारपेंटर के पद पर तैनात किया गया था.लेकिन उसने इलेक्ट्रिक ब्लेड से अपने गले को काट लिया. जिससे उसकी मौत हो गयी.जवान ने इस तरह का कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है.''