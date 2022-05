झीरम नक्सली हमला: नए आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

झीरम घाटी नक्सली हमला केस में बघेल सरकार ने नए आयोग का गठन किया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी थी. धरमलाल कौशिक की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए झीरम घाटी कांड पर बने नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

अंबिकापुर में सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप , घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करेगी सरकार

सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए (CM Bhupesh allegation on the center in Ambikapur ) हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करने की तैयारी कर रही है.

कोरिया जिला अस्पताल में बच्चों का डॉक्टर नहीं, निजी अस्पताल में मोटी फीस चुका रहे मरीज

कोरिया जिला अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर (Child Specialist in Koriya District Hospital) नहीं होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन मरीजों की पर्चियां बना रहा है. और बाद में परिजन बीमार बच्चे को लेकर निजी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं.

महासमुंद में लूट: पिथौरा में घर के बाहर कार से लाखों की लूट, राइस मिलर को बदमाशों ने बनाया निशाना

महासमुंद के पिथौरा में दिनदहाड़े लूट (Robbery in Mahasamund) की घटना सामने आई है. यहां के कर्मचारी कॉलोनी से आरोपियों ने 9 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पार कर दी है. इस घटना ने महासमुंद शहर की सुरक्षा व्वयस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दंतेवाड़ा में लव जिहाद का मामला आया सामने , हिंदू संगठनों ने जताया रोष

दंतेवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने (case of love jihad came to the fore in Dantewada ) आया है. इस मामले में पुलिस ने हिंदू संगठनों के गुस्से को देखते हुए मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील हो गया.

डीआरजी नारायणपुर की बड़ी कामयाबी, बुकिंगतोर नक्सल हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नारायणपुर पुलिस ने बुकिंगतोर नक्सली हमले के मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया (Bookingtor Naxal attack mastermind arrested ) है. इस हमले में 05 जवान शहीद हुए थे. इस मामले में तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है.

सरगुजा में सीएम भूपेश बघेल का दौरा, मंगरैलगढ़ में अनाथ बच्चे की व्यथा सुनकर पिघला दिल

सीतापुर के मंगरैलगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने दौरा (CM Bhupesh Baghels visit in Surguja ) किया. इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया. साथ ही साथ एक अनाथ बच्चे का एडमिशन सरकारी छात्रावास में करवाया.

अम्बिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बने मितान, अपने हाथों से दिये आवेदकों को प्रमाण पत्र

सीएम भूपेश बघेल अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते (Mitan becomes Chief Minister Bhupesh in Ambikapur )हैं. इसी कड़ी में अपने सरगुजा दौरे में उन्होंने मितान बनकर इस योजना का लाभ आवेदकों को दिया.

रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने केंद्र को कोसा, कहा 'यदि पैसा दे तो हम भी बन जाएंगे नंबर वन'

रायपुर निगम के मेयर एजाज ढेबर ने जल्द ही शहर की सूरत बदलने का दावा किया है. केंद्र पर आरोप लगाते हुए ढेबर ने कहा कि देश के दूसरों शहरों को केंद्र पैसा देती (Raipur Mayor Ejaz Dhebar cursed the Center) है, लेकिन रायपुर राज्य सरकार के भरोसे है.

केंद्रीय रेलमंत्री करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, कांग्रेस कर सकती है विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रेल मंत्री एक दिवसीय दौरे पर (Union Railway Minister will visit Chhattisgarh)आएंगे. इस दौरान मंत्री रेलवे की कामों की समीक्षा करेंगे. साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे.