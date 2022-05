रायपुर : देश की स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर नंबर वन कैसे आए इसके प्रयास में महापौर एजाज ढेबर लगे हुए हैं. इसी कड़ी में महापौर ने अपनी टीम के साथ 4 से 9 मई तक कई शहरों का दौरा किया. जिसमे महापौर चंडीगढ़, मोहाली और इंदौर गए. इस दौरान महापौर और पार्षदों ने इन शहरों की सफाई व्यवस्था, प्रोसेसिंग प्लांट और सफाई के लिए स्थापित की गई यूनिट्स की जानकारी ली. दौरे से वापसी के बाद महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि बहुत जल्द रायपुर में काफी सारा बदलाव देखने को मिलेगा.

रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने केंद्र को कोसा

'क्यों नहीं है रायपुर नंबर वन ': महापौर एजाज ढेबर ने बताया '4 मई से 9 मई तक रायपुर नगर निगम के सभी पार्षद इंदौर , चंडीगढ़ और मोहाली दौरे पर रहे. इंदौर और चंडीगढ़ में हमने बहुत सारी नई चीजें देखी है. इंदौर चंडीगढ़ क्योंकि पहले से ही डेवलप सिटी हैं. इंदौर और चंडीगढ़ में काफी सारी सुविधाएं हैं. इस वजह से इंदौर और चंडीगढ़ के मुकाबले रायपुर काफी पीछे है. लेकिन पिछले ढाई साल में रायपुर ने पूरे देश में एक अलग स्थान बनाया है. पूरे भारत में रायपुर शहर ने अपना 6वां स्थान बनाया (raipur nagar nigam ranking) है. इंदौर में हमने कचरों का प्रोसेसिंग प्लांट , स्वाइपिंग मशीन , कचरों का निष्पादन का तरीका देखा. साथ ही साथ इंदौर में पोस्टर और आवारा पशु सड़कों में नहीं हैं.'

'रायपुर भी बनेगा नंबर वन' : महापौर ने कहा कि 'वो दिन दूर नहीं जब रायपुर भी सफाई के मामले में नंबर वन (Raipur will also become number one)होगा. आने वाले दिनों में हम सभी अधिकारी और पार्षद एक साथ बैठेंगे और साफ-सफाई , नाली की समस्या अन्य समस्याओं को लेकर प्लानिंग करेंगे . इन सभी चीजों में हम एनजीओ की सहायता भी लेंगे. 2 दिन बाद नगर निगम में हमने एनजीओ की बैठक भी बुलाई है. इंदौर और चंडीगढ़ में साफ-सफाई और अन्य चीजों को लेकर जो जन आंदोलन चलता है वह भी जल्द रायपुर में हम चलाने की कोशिश करेंगे.'

'केंद्र सरकार नहीं दे रही पैसा' : एजाज ढेबर ने कहा कि 'केंद्र सरकार रायपुर नगर निगम को पैसा दे तो रायपुर भी नंबर वन (Raipur Mayor Ejaz Dhebar cursed the Center) होगा. इंदौर में हर साल केंद्र सरकार साफ-सफाई और अन्य कामों के लिए 100 करोड़ रुपए देती है. वहीं रायपुर नगर निगम इसके लिए राज्य सरकार पर निर्भर है. यदि इंदौर की तरह केंद्र सरकार रायपुर नगर निगम को भी साफ सफाई के लिए पैसा दे तो रायपुर नगर निगम भी देश में अव्वल स्थान पर आएगा.'