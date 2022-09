politics in chhattisgarh on inflation महंगाई पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है. दिल्ली में सियासी पारा हाई है तो रायपुर में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी कांग्रेस और बघेल सरकार को घेर रही है. सीएम बघेल ने दिल्ली में बीजेपी के रेवड़ी पॉलिटिक्स के आरोपों का जवाब दिया है. BJP demands cm Baghel reduce VAT in petrol diesel

Jharkhand political crisis झारखंड का सियासी संकट चरम पर है. इस बीच झारखंड के विधायक रायपुर से रांची चले गए. सभी विधायक झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे. पांच सितंबर से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. Jharkhand MLA leaves from Raipur to Ranchi

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की रैली से भाजपा के होश उड़ गए हैं. कांग्रेस भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहेगी. भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के रायपुर में रुकने पर कहा कि वे हमारे मेहमान है.

Operation Rahul in Janjgir Champa जांजगीर चांपा में ऑपरेशन राहुल के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. इस सम्मान समारोह में जांजगीर के एसपी विजय अग्रवाल ने ऑपरेशन राहुल में शामिल गांववालों का सम्मान किया और उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राहुल में इन गांववालों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. Villagers of Pihrid honored for Operation Rahul

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रदेश के 60 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करेंगी. इनमें से 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्थापित स्मृति पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. स्मृति पुरस्कार पाने वालों में से एक जेल शिक्षक भी हैं. समारोह सोमवार दोपहर 12.30 बजे से दरबार हॉल में होगा. इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव इस समारोह में शामिल होंगे.

Saroj Pandey tweet on Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने ट्वीट किया है. इस ट्वीट में वे कका और बाबा के रिश्ते पर व्यंग्य कर रही है. सरोज पांडे का कहना है कि जो अपनी पार्टी नहीं जोड़ पाए वे भारत क्या जोड़ेंगे." Congress Halla Bol rally

road safety cricket tournament रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रायपुर में मैच होगा. यहां रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा. इंडिया लीजेंड्स टीम की घोषणा हो गई है. इस बार दर्शकों को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी. क्योंकि इंडिया लीजेंड्स की टीम में वीरेंद्र सहवाग को शामिल नहीं किया गया है.Sachin tendulkar and Virender Sehwag

Janjgir champa crime news जांजगीर चांपा में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है. जांजगीर चांपा पुलिस ने इस बार ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है. जो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी किया करते थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने तीनोंं आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.Tractor trolley thief gang arrested in Janjgir

धमतरी जिले में गांजा तस्करी पर कार्रवाई हुई है. ओडिशा से उत्तरप्रदेश लेकर जा रहे 3 तस्कर 8 लाख के गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया. ये लग्जरी कार से माल लेकर आ रहे थे. मामला बोराई थाना क्षेत्र का है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में एसबीआई के खाते से 2 लाख 44 हजार 735 रुपये उड़ाए गए. भारतीय स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है. पीड़ित ने अज्ञात मोबाइल ग्राहक के खिलाफ गौरेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके आधार पुलिस जांच में जुटी है.

