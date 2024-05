आज इन राशियों को मिलेगी कामयाबी और दूर होंगे सारे कष्ट - 21 May Rashifal

हैदराबाद : हैदराबाद : मेष Aries आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आप समाज और आम लोगों से बहुत सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. परिवार और वैवाहिक जीवन सुख और संतोष से भरपूर रहेगा. वाहन सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ प्रेम के पल गुजार सकेंगे. दोपहर के बाद आपके विचार अधिक उग्र बनेंगे और आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे. आप बौद्धिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, परंतु अभी आपको सरल व्यवहार अपनाना आवश्यक है. व्यापारी अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

वृषभ

Taurus आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप अपना काम समय पर पूरा कर सकेंगे. आपको आर्थिक लाभ होगा. अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. ज्यादा लाभ के लालच में ना आएं. दोपहर के बाद परिजनों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मिथुन

Gemini आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आपको संतान और जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. विवाद या चर्चा में न पड़ें. मित्रों पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि आपको आय और व्यय में बैलेंस बनाकर रखना होगा. अनावश्यक बहस से बचें. दोपहर मेें थकान का अनुभव होगा. आज आपको खाने-पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए. पेट में पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. आज किसी तरह की नई शुरुआत ना करें. परिवार के साथ रहकर अपने संबंधों को और मजबूत करें. शाम में आपके लिए समय अच्छा रहेगा.

कर्क

Cancer आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपको आज आलस्य और भय का अनुभव होगा. मन में हताशा छा जाएगी. सीने में कोई पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. परिजनों और सगे संबंधियों के साथ चर्चा और विवाद हो सकता है. नींद नहीं आएगी. सार्वजनिक रूप में स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखें. खर्च अधिक होगा. पर्यटन स्थल पर घूमने जाए तो सावधानी रखें. कार्यस्थल पर जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है.

सिंह

Leo आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आपमें ताजगी रहेगी. आप मन से प्रसन्न रहेंगे. भाई-बंधुओं के साथ का समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों और संबंधियों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. भाग्य अधिक साथ देगा. नए काम को शुरू करने के लिए दिन उचित है. संगीत और कला में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपके काम पूरे होंगे.

कन्या

Virgo आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज घर में शांति बनी रहेगी. मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार के कारण आप सभी के प्रियपात्र होगें. आर्थिक लाभ हो सकता है. मिठाई और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. मौज-शौक में खर्च होने की संभावना है. आज आप किसी भी तरह के नियम विरुद्ध काम ना करें. कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का बना हुआ है.

तुला

Libra आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आपकी रचनात्मक क्षमताएं उच्च स्तर पर होगी. आप कुछ नया सृजन करने की ओर रुचि लेंगे. वैचारिक दृढ़ता के कारण सभी काम में आप सफल हो सकेंगे. आप वस्त्र आभूषण, मौज-शौक के साधन तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जीवनसाथी और प्रिय व्यक्ति के साथ खुशी के पल का आनंद ले सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा. व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है.

वृश्चिक

Scorpio आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. आपको स्वास्थ्य सुख मध्यम मिलेगा. आपके साथ दुर्घटना होने की आशंका है, इसलिए संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है. कानूनी काम को लेकर सतर्क रहें. संयमित व्यवहार से बहुत- सी कठिनाइयों से बाहर निकल सकेंगे. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. इस दौरान आपको लोगों की सहायता मिल सकती है.

धनु

Sagittarius आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए लाभदायक हो सकेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति की मुलाकात बहुत यादगार साबित होगी. मित्रों के साथ घूमने जा सकेंगे. स्वादिष्ट भोजन मिलने से मन खुश रहेगा. धन लाभ हो सकता है. बिजनेस में फायदे के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके काम का उचित फल आपको मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

मकर

Capricorn आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आपको बिजनेस में लाभ होने की संभावना है. आर्थिक निवेश को लेकर कोई योजना बना सकते हैं. किसी छोटी यात्रा की संभावना रहेगी. सरकारी कामकाज सरलता से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों का काम अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके काम से बेहद खुश होंगे. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. पिता से लाभ होने की संभावना है. संतान की पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कुंभ

Aquarius आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. शारीरिक से रूप से अस्वस्थ रहने पर भी मानसिक स्वस्थता बनाए रखेंगे. आज काम करने का उत्साह कम नहीं होगा. अपने बड़ों से बहस करने से बचें. मौज-शौक तथा घूमने- फिरने के पीछे धन खर्च होगा. संतान के संबंध में चिंता रहेगी. विरोधियों के साथ चर्चा में ना उतरें. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. आप आज काम में व्यस्त रह सकते हैं. मेहमानों के आने से आपको खुशी मिलेगी. आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में व्यस्त रह सकते हैं.

मीन

Pisces आज 21 मई मंगलवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. मानसिक तथा शारीरिक श्रम के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है. सर्दी, सांस की तकलीफ, खांसी और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है. बाहर जाने से बचें. आज खर्च में वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ मिलेंगे. अनैतिक कामों से दूर रहें. ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक विचार आपके कष्ट को कम करेंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. नए ग्राहक मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में भी आज का दिन सकारात्मक रहेगा.