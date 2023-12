Pisces मीन राशि के जातक होने से इस साल आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है और गवर्नमेंट सेक्टर से भी कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है. आपको पॉलिटिक्स में भी सक्सेस मिलने के चांस बन सकते हैं. विदेश यात्रा होने की भी बड़ी मजबूत संभावना बन रही है. अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे थे तो इस साल ट्राई करने से सफलता मिल ही जाएगी और आप विदेश जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे. इससे आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपका सेटलमेंट अच्छे से हो जाएगा. बृहस्पति की कृपा से इनकम बढ़ेगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा. साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दूर रहना चाहिए. Tags- new year shayari new year wishes in hindi Pisces yearly horoscope Capricorn yearly prediction Aquarius yearly horoscope varshik rashiphal 2024 yearly horocsope 2024 horocsope yearly yearly predictions astrological prediction varshik bhavishyfal etv bharat varshik rashiphal varshik rashiphal etv bharat yearly horocsope Happy new year wishes Happy new year career varshik rashifal