छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट की तैयारी पूरी कर (Results of class XII will be released soon in Chhattisgarh) ली है. मंत्री और चेयरमैन के अप्रूवल के बाद परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर हरप्रीत सिंह भाटिया को फर्जीवाड़े का खेल खेलना महंगा पड़ गया. हरप्रीत पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट (Harpreet getting job from fake marksheet) के इस्तेमाल का आरोप लगा है. रायपुर के विधानसभा थाने में हरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज है. 420 का मामला दर्ज होने के बाद से हरप्रीत सिंह भाटिया (Harpreet Singh Bhatia absconding after case registered) फरार चल रहे हैं .

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने ई-व्हीकल बाजार के लिए नए रास्ते खोले हैं.पूरे देश में ई-व्हीकल की खरीदी में इजाफा देखा जा रहा है. लेकिन ई-व्हीकल की सवारी करने से पहले ये जरुर जान लें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मेरे देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरे-मोती...यह लाइन छत्तीसगढ़ पर सटीक बैठती है. यहां गोबर बेचकर महिलाएं सोना बना रहीं हैं. कवर्धा के सहसपुर लोहारा विकासखंड में गौठान की महिलाओं ने गोबर बेचकर हुई आमदनी से अपने लिए महंगे जेवर खरीदे हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है. वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में धार्मिक मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस भगवान राम पर बन रहे राम वन गमन पथ का जोर शोर से प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी ने अब छत्तीसगढ़ में धर्म और जाति आधारित सर्वे का दांव चला है. कांग्रेस इस सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है.

छत्तीसगढ़ में टमाटर के रेट अचानक बढ़ गए (Tomato rates increase suddenly in Chhattisgarh) हैं. इसके कारण गृहणियों के बजट पर असर पड़ा है. कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो मौसम के बढ़ते असर ने टमाटर की फसल पर प्रभाव डाला है.

International nurses day 2022: आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है. नर्स ही वो है जो मरीज की सेवा कर उसे बिस्तर से उठाकर वापस उसके पैरों पर चलने के काबिल बनाती हैं. इस नर्स दिवस पर कोरबा की ललिता शर्मा से मिलिए. वे 75 साल की उम्र में भी मरीजों की सेवा करने से पीछे नहीं हटती हैं.

राजधानी रायुपर के जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में मितान फील्ड एक्जीक्यूटिव के लिए प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा हैं. मोबाइल और टैब में फास्ट काम करने वालों को प्रमुखता दी जा रही है.

कांकेर के मनकेसरी डैम में युवक की डूबने से मौत हो गई. युवक दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था. इसी दौरान चट्टान पर से पैर फिसल गया और युवक डूब गया.

छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कड़ी धूप और गर्मी से कुछ राहत मिली हैं. चक्रवात के असर के कारण गुरुवार को कई जगहों पर बारिश होगी या फिर फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

