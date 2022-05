Facilities for patients in Maharani Hospital: बस्तर को मिल रही सौगातों की लिस्ट में जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में बर्न यूनिट और डी-एडिक्शन यूनिट का लोकार्पण भी शामिल है. सीएम ने महारानी अस्पताल के बने नए वार्डों और लैब का भी निरीक्षण किया.

भाजपा नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने एक बार फिर ट्वीट ने हड़कंप मचा दी है. 18 मई को ओपी ने कोयला चोरी से संबंधित एक वीडियो जारी किया था. जिसके बाद राजधानी से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी. आईजी रतनलाल डांगी ने इसकी जांच बैठाई थी जोकि प्रक्रियाधीन है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट....

रायपुर में आरपीएफ टीम ने एक महिला की जान बचाई (RPF staff becomes god for pregnant woman ) है. महिला गर्भवती थी और दर्द के कारण प्लेटफॉर्म एक पर गंभीर हालत में बैठी थी.

रायपुर में समुदाय विशेष को शासकीय जमीन आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवंटन रद्द करने की मांग की जा रही है.

कोरबा जिला यूं तो खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है. लेकिन यहां पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे (International players are born in this district of Chhattisgarh ) हैं.

कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल रहा है. कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में राज किया था. कल्चुरियों वंश के राजपूतों ने भारत के अलग-अलग स्थानों पर शासन किया. कल्चुरियों के कई शाखाएं थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में रतनपुर और रायपुर में शाखाएं स्थापित हुई. इनके कलाकृतियां और प्रतिमाएं को जिला पुरात्तव विभाग में सुरक्षित रखी गई है, लेकिन पुराने भवन जर्जर हो गया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

जगदलपुर में आदिवासी सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इनमें राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की तर्ज पर बस्तर में हर वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव, बादल को खैरागढ़ विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय का दर्जा, ज्ञानगुड़ी में 150 सीटर छात्रावास के निर्माण के लिए 10.42 करोड़ की स्वीकृति है. सीएम ने एक बार फिर पेसा कानून पर जल्द मुहर लगने की बात भी दोहराई.

D Purandeshwari statement on tribals: रायपुर में गुरुवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रेसवार्ता में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आदिवासियों और धर्मांतरण के मामले में बयान दिया. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पर हमला है. इसलिए आदिवासियों को बचाने के लिए भाजपा एससी मोर्चा आदिवासियों के पास जाएगी और उन्हें विश्वास दिलाएगी कि उनका साथ देने वाला हैं.

राजनांदगांव जिले में मध्यप्रदेश की शराब खपाई जा रही थी. जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीम बनाई और दूसरे राज्यों की शराब खपाने वाले दो आरोपियों को माल के साथ गिरफ्तार (Inter state liquor smugglers caught by police in Rajnandgaon) किया.

मुंगेली जिले के लोरमी में अजीब मामला सामने आया है. यहां एक गरीब के नाम पर लोन निकालकर (Lormi loan case Accused) ऐश कर रहे कांग्रेसी नेता को 10 साल बाद गिरफ्तार किया गया है.

