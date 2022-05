राजनांदगांव : जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की (Dongargarh police action ) है.इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि इनक पास से पुलिस ने 99 लीटर अवैध शराब जब्त की है. बताया जा रहा है कि आरोपी एमपी की शराब को छत्तीसगढ़ में लाकर खपाते थे. लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

कैसे हुई गिरफ्तारी : पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से एमपी की शराब को राजनांदगांव में खपाने की सूचना मिल रही थी. पुलिस ने इसके बाद अपने मुखबिर को चारों तरफ फैलाया. इसी समय पुलिस को टीप मिली कि दो लोग एमपी की शराब को अपने मकान के अंदर छिपाए हुए हैं. ये शाम ढलने के बाद ढाबा संचालकों और कुछ दुकानदारों को सीधा शराब सप्लाई करते (MP liquor seized from two smugglers in Dongargarh) हैं.

ये भी पढ़ें- एमपी से लाई गई 200 पेटी अवैध शराब जब्त

सूचना के बाद पुलिस एक्टिव : जैसे ही पुलिस को सूचना मिली एसपी संतोष सिंह (Rajnandgaon SP Santosh Singh) ने डोंगरगढ़ थाना प्रभारी समेत टीम का गठन किया. मुखबिर के बताए गए ठिकाने पर पुलिस पहुंची.जहां पर राजा भाटिया और सोनू भाटिया मौके पर मिले. दोनों की कमरे की जब तलाशी ली गई. तो पुलिस को एमपी की शराब मिली. पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब एमपी की है. आरोपियों के विरुद्ध पुलिस अब आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है.