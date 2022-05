रायपुर : रेलवे स्टेशन में (Raipur Railway Station ) अधिकारियों और स्टाफ की मुस्तैदी ने गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई. गुरुवार रात गश्त के दौरान एएसआई ऋतुजा भालेकर, अमर ज्योति साहू , अरविंद सिंह को प्लेटफार्म नंबर एक पर एक गर्भवती महिला गंभीर हालत में दिखाई दी. बातचीत करने पर पता चला कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही है. जिसके बाद आरपीएफ टीम ने तत्काल 102 को इसकी सूचना दी.साथ ही साथ महिला को प्लेटफॉर्म के बाहर लाकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.

गर्भवती महिला के लिए आरपीएफ स्टॉफ बना भगवान



कैसे मिली महिला : गुरुवार रात एएसआई ऋतुजा भालेकर अपनी टीम के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गश्त कर रही थी. गश्त के दौरान प्लेटफार्म नंबर एक के सीढ़ी के पास एक गर्भवती महिला अत्यंत गंभीर अवस्था में दिखाई दी. महिला की स्थिति काफी गंभीर थी. जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत 102 एंबुलेंस पर कॉल कर महिला को आंबेडकर अस्पताल (help of pregnant woman in raipur station ) पहुंचाया. महिला का इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है.



कहां जा रही थी महिला : मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम जलाकांति महानंद और उनके पति का नाम धनेश्वर महानंद है. महिला की उम्र 25 है. महिला अपने पति के साथ उड़ीसा जाने के लिए निकली थी.रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 के पास जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो महिला सीढ़ी के पास बैठ गई. फिलहाल महिला की स्थिति अभी नार्मल (RPF staff becomes god for pregnant woman) है.