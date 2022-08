झारखंड में सियासी संकट की हलचल अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है. झारखंड की यूपीए सरकार के विधायकों को रायपुर में शिफ्ट कराया गया है. शाम पांच बजे विधायक इंडिगो फ्लाइट से रांची से रायपुर पहुंचे. रायपुर में सभी विधायकों को नया रायपुर के मेफेयर लेक व्यू रिसॉर्ट में ठहराया गया है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से मंगलवार को रिपोर्ट जारी की गई. ब्यूरो की तरफ से जारी कि गए आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ें हैं. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 70 अंकों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है.

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल जारी है teej in officers employees strike in chhattisgarh. इस हड़ताल में महिला कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है. महिला कर्मचारियों ने तीजा का पर्व हड़ताल के दौरान पंडाल में मनाया और पूजा अर्चना की.

बस्तर में लकड़ी तस्कर सक्रिय हो गए हैं. ताजा मामले में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी की तस्करी कर रहे आरोपी को लकड़ियों समेत पकड़ा है.बस्तर में तस्कर पुष्पा मूवी की तर्ज पर लगातार घने जंगल से इमारती लकड़ी की तस्करी करते (Pushpa Style Wood Smuggling in Bastar) हैं. ऐसे ही तस्करी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में अवैध 54 नग इमारती लकड़ी सागौन से भरी वाहन को वन विभाग ने जब्त किया है.

बिलासपुर में अधिकारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने हड़ताल को खत्म करने के संकेत दिए हैं. बिलासपुर :कर्मचारी 31 परसेंट डीए लेकर अपना हड़ताल खत्म करने के मूड में है. इस बात के संकेत फेडरेशन ने (top ten news of chhattisgarh) दिए हैं.बिलासपुर में अधिकारी फेडरेशन (Officers Federation in Bilaspur) के उपाध्यक्ष और कर्मचारी अधिकारी संगठन के संभागीय समन्वयक बीपी सोनी के मुताबिक ''शासन को यदि आर्थिक तंगी है और तंगी के कारण यदि हम लोगों से सहायता के रूप में मदद चाहती है, तो हम लोग 31प्रतिशत डीए लेकर हड़ताल खत्म कर देंगे.

छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik has questioned ) ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया (law and order of Chhattisgarh) है.साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर भी कांग्रेस पर चुटकी ली है.धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का बयान है कि कांग्रेस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं पर कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं

एनसीआरबी 2021 के आंकड़े बताते हैं कि आतंकियों ने जितने पुलिस जवानों की हत्या की है, उससे दोगुने जवानों की हत्या नक्सलियों ने की है. सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर पूर्व में उग्रवादियों के हमले में एक भी जवान की मौत नहीं हुई. केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक 18 जवानों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई.

दक्षिण बस्तर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है (Naxalite incident in bastar Telangana border). बस्तर और तेलंगाना बार्डर पर नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने शव को गांव में ही फेंक दिया. सोमवार देर रात करीब दस से अधिक हथियारबंद नक्सली बस्तर के सुकमा इलाके के एक गांव में पहुंचे.

सोमवार शाम को रामानुजनगर थाना मार्ग के पियुरी चौक के पास एक निजी सेप्टिक टैंक निर्माण का काम चल रहा था. इस दौरान मिस्त्री रघुनाथ और मजदूर मदन राम दोनों निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक कि सेंट्रिंग प्लेट खोलने टैंक के अंदर घुसे. टैंक के अंदर ही दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हो गई. साथी मजदूरों ने आशंका जताई है कि जहरीली गैस की वजह से दोनों की मौत हुई है

