जगदलपुर : घने जंगलों के नाम से मशहूर बस्तर में लगातार लकड़ी तस्कर सक्रिय दिख रहे (Wood smugglers active in Bastar) हैं. बस्तर में तस्कर पुष्पा मूवी की तर्ज पर लगातार घने जंगल से इमारती लकड़ी की तस्करी करते (Pushpa Style Wood Smuggling in Bastar) हैं. ऐसे ही तस्करी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में अवैध 54 नग इमारती लकड़ी सागौन से भरी वाहन को वन विभाग ने जब्त किया है. जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपये आंकी गयी (Precious teak wood recovered in Bastar) है.





कहां की जा रही थी तस्करी : मिली जानकारी के अनुसार बनियागांव जंगल (Teak smuggling from Bastar Baniyagaon forest) से बीती रात लड़की तस्करी की वारदात होने की सूचना वन विभाग को मुखबिर से मिली थी. जिसके बाद वन विभाग से 1 टीम बनाकर कार्यवाई के लिए जंगल रवाना किया गया था. जहां टीम ने इमारती लकड़ी से भरी वाहन को घेराबंदी कर धर दबोचा. इधर वन विभाग की टीम को देखकर वाहन छोड़कर वाहन चालक फरार हो गया. जिसके बाद टीम ने लकड़ी से भरी चार पहिया वाहन को कब्जे में लेकर और वन परिक्षेत्र कार्यालय भानपुरी पहुंचाया.

कितनी लकड़ी हुई बरामद : वन विभाग के अधिकारी आरएन शोरी ने बताया कि वाहन से 54 नग इमारती लकड़ी बरामद किया गया है. 2.361 घन मीटर सागौन की लकड़ी जब्त हुई है. जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपए आंकी गयी है. इसके अलावा वाहन की जब्ती भी की गई है. हालांकि मौका पाकर वाहन चालक और तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं .जिनकी तलाश विभाग कर रही है. साथ ही वाहन को भी कब्जे में लिया गया है. इस वाहन के आधार पर जांच विभागीय तौर पर शुरू कर दिया गया है.



वनविभाग लगातार कर रही कार्रवाई : इधर लगातार बस्तर संभाग में इमारती लकड़ी तस्करों की सक्रियता बढ़ गयी है. बस्तर जिले सहित संभाग के अलग-अलग जिलों में लकड़ी तस्करों पर वन विभाग कार्यवाही करते नजर आ रही है. बीते दिनों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी इमारती लकड़ी से भरी बोलेरो वाहन को विभाग ने पकड़ा था.