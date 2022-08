बिलासपुर :कर्मचारी 31 परसेंट डीए लेकर अपना हड़ताल खत्म करने के मूड में है. इस बात के संकेत फेडरेशन ने दिए हैं.बिलासपुर में अधिकारी फेडरेशन (Officers Federation in Bilaspur) के उपाध्यक्ष और कर्मचारी अधिकारी संगठन के संभागीय समन्वयक बीपी सोनी के मुताबिक ''शासन को यदि आर्थिक तंगी है और तंगी के कारण यदि हम लोगों से सहायता के रूप में मदद चाहती है, तो हम लोग 31प्रतिशत डीए लेकर हड़ताल खत्म कर देंगे.'' संघ के समन्वयक ने कहा कि '' कर्मचारी नेताओं को शासन का दबाव बर्दाश्त नहीं है. यदि सरकार दबाव बनाएगी तो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे और मदद मांगी तो हड़ताल खत्म कर दिया (Formula to end strike of Officers in bilaspur) जाएगा.''

कब से कर्मचारी कर रहे हड़ताल : कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पर है. इस कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ है. हड़ताल का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर हुआ है. इसके साथ ही अब राज्य सरकार के कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारियों के नही पहुंचने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा (Officer Employees Union strike in Chhattisgarh) है.

राज्य शासन ने दिखाई है सख्ती : इधर छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए वेतन काटने, ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी कर दिए हैं. इसमें कहा गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में और हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा. ना ही इस प्रकार की अनुमति की अनुपस्थिति के दिनों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा. ऐसे में अब हड़ताली नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है. इस मामले में अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभागीय समन्वयक बीपी सोनी ने दबाव पर नहीं आने और हड़ताल जारी रखने की बात कही है.



खत्म हो सकती है हड़ताल यदि : कर्मचारी हड़ताल जल्द ही खत्म होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है. आंदोलन खत्म होने के पीछे चाहे राज्य सरकार का दबाव समझे या फिर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आम जनता और प्रदेश के विकास को लेकर चिंता. जो भी हो लेकिन हड़ताल खत्म होने से जहां राज्य सरकार को राहत मिलेगी, वहीं आम जनता के सरकारी कार्यालयों में रुके काम के फिर आगे बढ़ने लगेंगे.