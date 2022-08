रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik has questioned ) ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया (law and order of Chhattisgarh) है.साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर भी कांग्रेस पर चुटकी ली है.धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का बयान है कि कांग्रेस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं पर कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं. इस तरह के आरोप कोई नए नेता नहीं बल्कि जिन्होंने पचास साल कांग्रेस को दिए हैं वो लगा रहे हैं.''

बिगड़ चुकी है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, धरमलाल कौशिक का आरोप

पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर भाजपा पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा " गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेताओ ने कांग्रेस को पूरा सम्मान दिया है. इसके बाद भी आज कांग्रेस के कई नेता अपमानित महसूस कर रहे हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी के स्वयं के नेता अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो आखिरकार पार्टी में बचा ही क्या है.आने वाले समय में कांग्रेस में बिखराव की स्थिति और बढ़ेगी.''प्रदेश के बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा " राज्य सरकार के तमाम समीक्षा बैठकों के बाद भी अपराध पर नियंत्रण प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? आज चाकूबाजी अपराध की घटना आम हो गई है. प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार संचालित है.आम जनता असुरक्षित महसूस करने लगी है.मुख्यमंत्री डीजी गृहमंत्री के समीक्षा के बाद भी समीक्षा का असर क्यों नहीं दिख रहा. अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है. इसलिए मैंने यह सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी नजर लग गई है.''भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा के दौरे (BJP National President JP Nadda visits Chhattisgarh) को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा " जेपी नड्डा के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ का उनका पहला दौरा है. 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा.साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है. पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 9 सितंबर को राजधानी पहुंचेंगे.