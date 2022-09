छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनजातियों के आरक्षण को सही नही मानते हुए इसे 12 फीसदी कम कर दिया. जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है.वहीं आरक्षण में कटौती को लेकर कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को जिम्मेदार माना है.

कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो (top ten news of chhattisgarh) गया. उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है. सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था. वह 42 दिन से अस्पताल में भर्ती थे. राजू श्रीवास्तव शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध धाट पर होगा.

comedian Raju Srivastava demise : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है.सीएम भूपेश बालोद जिले के दौरे के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की.

धमतरी कलेक्टर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर ने मेघा मगरलोड के पटवारी को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि किसानों से नामांतरण प्रमाणीकरण के नाम पर पटवारी रिश्वत लेता था. कुछ दिनों पहले ही पटवारी कमलनारायण ध्रुव का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था. सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है. पटवारी को निलंबन की अवधि में कुरूद एसडीएम कार्यालय नियत किया गया है.

छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोइया संयुक्त संघ के तत्वाधान में बेमेतरा रसोइया संघ तहसील इकाई के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं (rasoiya sangh protest in bemetara). बुधवार से अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर तहसील कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

Raipur crime news राजधानी रायपुर के माना थाना बस्ती में 5 सितंबर को लल्ला उर्फ छोटू मार्कंडेय नामक युवक की बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. रायपुर पुलिस ने माना हत्याकांड के मास्टरमाइंड बदमाश रवि साहू को ओडिशा से गिरफ्तार किया और उसे रायपुर लेकर आई. पुलिस ने बदमाश रवि साहू का जुलूस निकाला है.

World Rose Day 2022 कैंसर एक गंभीर बीमारी है. इस जानलेवा रोग को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने के मकसद से हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है Welfare of Cancer Patients. 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1974 में इसी दिन कनाडा की बच्ची मेलिंडा रोज की मौत कैंसर से हो गई थी September 22 World Rose Day. मेलिंडा रोज को ब्लड कैंसर था cancer treatment facility in mekahara hospital raipur.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ एक्शन ले रही है. निवेशकों की धन वापसी के लिए चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने जिला प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन चिटफंड कंपनी की संपत्ति खरीदने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इससे कंपनी में निवेश करने वाले हजारों निवेशक के करोड़ों रुपए फंस गए हैं.

कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमरा के राशन दुकान संचालक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है . संचालक मृत हितग्राहियों का राशन कई वर्षों से डकार रहा है. वहीं जीवित हितग्राहियों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है. इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण पोंडी उपरोड़ा SDM कार्यालय पहुंचे. SDM ने त्वरित कार्यवाई करते हुए राशन दुकान संचालक को निलंबित कर दिया है.

Dharamjit Singh expulsion from JCCJ धर्मजीत सिंह को जोगी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया. उसके बाद से जेसीसीजे में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है Crisis on existence of Jogi Congress. अब प्रमोद शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है. ऐसे में राजनीतिक पंडितों की तरफ से जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर कयास लगाए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे का आने वाले दिनों में क्या होगा. इसे जानने के लिए पढ़िए ये खास रिपोर्ट. Political turmoil in JCCJ in chhattisgarh

