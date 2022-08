रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है. BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है. हजारों की संख्या में बीजेवाईएम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड चौक स्थित बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है. उसके बाद प्रदर्शनकारी सीएम हाउस के करीब पहुंचे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है.

बिलासपुर में मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम हुई है. अज्ञात चोरों ने गैस कटर से लॉकर काटने की कोशिश की. सिविल लाइन पुलिस जांच में जुटी है. कार्यालय में रखे सोना को सुरक्षित जगह पर रख लिया गया है.

छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध मिनीमाता बांगो डैम है. यहां सेल्फी के चक्कर में एक युवक नदी में गिर गया. 1 दिन पहले यहां घूमने पहुंचा युवक गेट नंबर 4 पर खड़े होकर सेल्फी ले रहा था. युवक का बैलेंस बिगड़ा और वह बांध से नीचे हसदेव नदी में गिर गया. फिलहाल युवक की तलाश जारी है.

रायपुर में अपराधी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. गंजथाना क्षेत्र में डकैती की कोशिश करने वाले आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.वहीं थाने से कुछ ही मीटर दिनदहाड़े SBI सीएससी में हत्या की कोशिश समेत लूट की बड़ी वारदात हो गई.

कोरबा में स्पॉट बिजली बिलिंग के नाम पर धोखा देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. ये आरोपी पैसा नहीं पटाने वाले ग्राहकों को कम बिल आने का झांसा देते थे. जिनका बिजली बिल बकाया है. स्पॉट बिलिंग के जरिए ठग फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को भरोसे में लेते हैं. बिजली बिल का तत्काल भुगतान करने पर छूट देने की बात का हवाला देकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं.

प्रदेश में तेजी से स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं. प्रदेश में अब तक 128 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं. प्रदेश के 14 जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं. 61 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी प्रदेश के अस्पतालों में चल रहा है. स्वाइन फ्लू प्रदेश में जानलेवा भी साबित होता नजर आ रहा है. सोमवार को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई.

खुर्सीपार पुलिस ने मध्यप्रदेश इंदौर की एक चिटफंड कंपनी वाया बिल्डर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है. कंपनी के संचालकों ने कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देकर पांच निवेशकों से दो लाख 55 हजार रुपये की ठगी की थी. निवेशकों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी.

जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत महावीरगंज में बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे गहरी नींद में सो रहे दो बच्चों को सांप ने डस लिया. जिसके बाद दोनों बच्चों को तुरंत रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बलरामपुर रेफर किया.लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर (Two children died due to snake bite in balrampur) दिया.

नेवई थाना क्षेत्र (Newai police station area) मानसिक रूप से दिव्यांग एक महिला से दुष्कर्म (Mentally handicapped woman raped in Bhilai) के आरोपी ने सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर (Rape accused commits suicide in Bhilai) ली. उसकी मां जब कोठार में कुछ सामान लेने गई तो युवक का शव फंदे पर लटका मिला.

लंबे समय बाद धमतरी जिले के बोराई पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन करते दो तस्करों को पकड़ा (Two arrested for smuggling 25kg ganja) है. आरोपियों के कब्जे से कुल 25 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. जिसकी कीमत 5 लाख 6 हजार रूपए बताया जा रहा है. इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल एक बोलेरो वाहन, दो नग मोबाईल फोन और नकदी रकम 1 हजार रूपए जब्त किए गए हैं.

