WATCH: 'ड्रैगन ऑफ द हाउस', शिल्पा शेट्टी ने बेटे विवान के 12वें बर्थडे पर मजेदार वीडियो साझा कर किया विश - Shilpa Shetty

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 8:50 AM IST | Updated : May 21, 2024, 9:33 AM IST

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बेटे वियान का बर्थडे ( @theshilpashetty instagram )

मुंबई: शिल्पा शेट्टी कुंद्रा न केवल बॉलीवुड में अपने सफल करियर के लिए बल्कि अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए भी जानी जाती हैं. अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर एक्ट्रेस परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं. आज उनके बेटे वियान राज कुंद्रा का 12वां जन्मदिन है, जिसे वे खास अंदाज से मना रही हैं. शिल्पा शेट्टी ने इस खास मौके पर अपने बेटे का एक मजेदार कैप्शन के साथ वीडियो कर अपने बेटे विवान को बर्थडे विश किया है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी 12वां बर्थडे घर के ड्रैगन (बस कोशिश करो कि घर झुलसे नहीं ) तुम हमारे लिए बहुत मायने रखते हो, मेरे अनमोल, और मैं ड्रैगन की मां बनकर बहुत खुश हूं. तुम्हारी हंसी, शक्ति और प्यार हमारे जीवन को खूब सारी खुशियों और गर्व से भर देते हैं. लव यू सोउउ मुच्च्च. स्टे ब्लेस, माय जान.' वीडियो पोस्ट होते ही सेलेब्स और फैंस स्टार किड को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया. फराह अख्तर, बिपाशा बसु, आयुष्मान खुराना जैसे कई सितारों ने विवान को बर्थडे विश किया है. शिल्पा का वर्क फ्रंट

शिल्पा शेट्टी को आखिरी बार कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सुखी' में देखा गया था. इसमें वे अमित साध, दिलनाज़ ईरानी, कुशा कपिला और पवलीन गुजराल के साथ नजर आई थी. अगली बार, वह कन्नड़ भाषा की फिल्म 'केडी-द डेविल' में नजर आएंगी, जिसमें वह ध्रुव सरजा, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानैया, जिशु सेनगुप्ता और संजय दत्त के साथ स्क्रीन साझा करेंगी. यह भी पढ़ें: WATCH: 'फिटनेस क्वीन्स' शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोड़ा ने डाला वोट, इन सेलेब्स ने भी मतदान कर निभाया फर्ज - Lok Sabha Election 2024

