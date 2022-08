बलरामपुर : जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड ( Ramchandrapur block ) के ग्राम पंचायत महावीरगंज में बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे गहरी नींद में सो रहे दो बच्चों को सांप ने डस लिया. जिसके बाद दोनों बच्चों को तुरंत रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बलरामपुर रेफर किया.लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर (Two children died due to snake bite in balrampur) दिया.

गांव में मातम का आलम : इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल बन गया है. दोनों बच्चों के शवों को गांव में लाया गया है. आपको बता दें कि रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को बलरामपुर रेफर किया गया था.लेकिन जिला अस्पताल में भी दोनों बच्चों की जान नहीं बचाई जा (balrampur district news ) सकी.



खाट पर सो रहे थे बच्चे : ग्राम पंचायत महावीरगंज निवासी मनोज प्रजापति के दोनों बेटे जिनमें मनीष और विक्रम नींद में सो रहे थे. तभी खाट पर चढ़कर जहरीले सांप ने दोनों भाइयों को डसा . परिजनों ने आनन-फानन में बच्चों को अस्पताल लेकर आएं थे.लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया. दोनों मृतक बच्चे के शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. जहां से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंपा जाएगा.