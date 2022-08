बस्तर में नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह के अंतिम दिन जनसभा का आयोजन किया. नक्सलियों का दावा है कि इस आयोजन में बस्तर और तेलंगाना के टॉप नक्सली (Top Naxalites of Telangana gathered in Bastar) जुटे. इसके अलावा इस जनसभा में हजारों लोग भी शामिल हुए हैं. बस्तर आईजी पी सुंदरराज का कहना है कि "यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. वैसे भी नक्सली बाहर से ही आए हैं. मुठभेड़ में कईयों को ढेर किया है. नक्सली हर साल अपने मारे गए साथियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाते हैं. ग्रामीणों पर दबाव बनाते हैं और अपनी सभा में शामिल (Naxalite public meeting on Bastar border) करते हैं"

जांजगीर चांपा जिले के चांपा और अकलतरा तहसील के अलग अलग गांवों में आकाशीय बिजली गिरी (lightning accident in Janjgir champa district) है. हादसे में कुल 7 लोग प्रभावित हुए हैं. दोनों तहसील में हुए हादसों में कुल चार लोगों की मौत हुई है और 3 अन्य घायलों का उपचार जारी है.

सुकमा के नुलकातोंग इलाके में 6 अगस्त 2018 को नक्सली मुठभेड़ हुआ (Four years of Nulkatong Naxalite encounter) था. इस एनकाउंटर में 15 नक्सलियों के मारे जाने का दावा सुरक्षाबलों ने किया (Nulkatong Naxalite encounter Villagers accuse security forces) था. लेकिन गांव वालों ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए ( fake encounter in sukma) थे. इस घटना के चार साल बाद भी गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर संगीन ( bastar naxalite incident news) आरोप लगाए हैं

छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के बाद अब कृष्ण भ्रमण पथ निर्माण की मांग की जा रही है. सीएम बघेल के बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि राम ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का भी छत्तीसगढ़ से नाता (Demand for construction of Krishna tour path in Chhattisgarh ) था. इसलिए छत्तीसगढ़ में कृष्ण भ्रमण पथ निर्माण में तेजी आनी चाहिए.

JCCJ ने सीएचओ भर्ती परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव (JCCJ protested outside Health Ministers bungalow in raipur) किया. उनका आरोप है कि CHO की परीक्षा के लिये जारी मेरिट सूची में कुछ छात्रों के नाम ही नहीं हैं. JCCJ युवा मोर्चा ने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस तरह की लापरवाही करने वालों पर नकेल कसें और आज के आज ही इस परीक्षा को रद्द किया जाए.

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं. उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. सीएम बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है. इसके सीएम बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया है.

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की अव्यवस्था एक बार फिर सामने आई है. जिले में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय डोगरिया के 24 छात्र छात्राओं की एक साथ तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाए गए थे. लेकिन सुबह 11:00 बजे से अब तक जिला अस्पताल में सभी छात्र छात्राएं भूखे प्यासे बैठे हैं. बिना छात्रावास अधीक्षक के बच्चे अस्पताल में परेशान होते रहे हैं.

बलरामपुर के बछवार पारा में लगभग 18 साल बाद स्कूल भवन बन रहा है. मिट्टी के कच्चे मकान में बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को जल्द ही पक्का स्कूल भवन मिल जाएगा. स्कूल बनने के लिए समय तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन आज भी स्कूल की राह आसान नहीं है. स्कूल भवन बनाने मजदूर अपने कांधों पर सामान लेकर कई किलोमीटर दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं.

दंतेवाड़ा के बाजार में देसी राखियां धूम मचा रही है. दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन की मदद से स्व सहायता समूह की महिलाएं छिंद के पत्ते यानी खजूर पेड़ के पत्ते, चावल और धान से राखियां तैयार कर रही है. लोकल बाजार में इस तरह के राखियों की काफी ज्यादा डिमांड है. इन राखियों की कमाई से स्व सहायता समूह की महिलाओं की अच्छी कमाई हो रही है. पार्वती महिला ग्राम संगठन, मां दंतेश्वरी संकुल संगठन, किसान संकुल संगठन और एकता महिला ग्राम संगठन यह राखियां तैयार कर रही है. पिछले वर्ष इन राखियों से महिला स्व सहायता समूहों को 40 से 50 हजार रुपये की आमदनी हुई थी. इस बार भी महिलाओं को अच्छी कमाई की उम्मीद जगी है.

