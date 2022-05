मधुबनी: बिहार के मधुबनी में अपराध रुकने का (Crime in Madhubani) नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है. नकाबपोश बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 6 लाख 35 हजार रुपए लूट (Loot from CSP Operator in Madhubani) लिए. घटना खजौली थाना क्षेत्र के सूक्की बेहटा रोड के हनुमान मंदिर के नजदीक की है. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया: बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे CSP संचालक से लूट.. बदमाशों ने मारी गोली

CSP संचालक से लूट: मिली जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक रुपए लेकर जा रहा था तभी अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए और पिस्टल दिखाकर सीएसपी संचालक से 6 लाख 35 हजार रुपए लूट लिए. लूट की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दिया है. बता दें इससे पूर्व भी जिले में कई बार सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है.

अपराधियों के हौसले बुलंद: गौरतलब है कि जिले में अपराधियों के हौसले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं. अपराधी रोज कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस बदमाशों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रही है. कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार (Congress Leader Son Shot In Madhubani) के बेटे समेत 4 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वे लोग बुरी तरह घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र (Basopatti Police Station) के सिरियापुर गांव की है. घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है.

ये भी पढ़ें- मधुबनी में कांग्रेस नेता के बेटे को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 4 लोग घायल

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP