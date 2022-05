सिवान: बिहार के सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Siwan) हैं. आए दिन बदमाश कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. अब तो जिले में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं. ताजा घटना में पुलिस के जवान को अपराधियों ने गोली मार (Police Jawan Shot by Criminals in Siwan) दी. घटना में सैप जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल सैप के जवान अनील सिंह भगवानपुर थाने में पदस्थापित हैं. सैप जवान अनिल सिंह महराजगंज एसडीपीओ के यहां क्राइम मिटिंग में थानाध्यक्ष के साथ आये थे. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सैप जवान को अपराधियों ने मारी गोली: वो महराजगंज स्थित रोड पर प्रशान्त मेडिकल हॉल से दवा ले रहे थे. तभी दो की संख्या में आये अपराधियों ने उनसे हाल चाल जाना फिर गोली मार दी. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए. आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिली जानकारी के अनुसार दो की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. गोली मारने के बाद दोनों बदमाश आसानी से मौके से फरार हो गए. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है.

अपडेट जारी...