पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों (Crime In purnea) ने बीच सड़क पर सीएसपी संचालक के साथ लूट की वारदात (loot with CSP operator in Purnea) को अंजाम दिया. चोपड़ा बाजार के SBI बैंक से रुपए निकालकर प्रमोद कुमार लौट रहे थे तभी घात लागकर आए बदमाशों ने उनसे रुपए छीनने की कोशिश की. बदमाशों पर प्रमोद कुमार हावी पड़ने लगे तो उन्होंने उसके सिर पर पिस्तौल तान दी. लूट में नाकाम होता देख बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. थैले में रखे रुपयों को लेकर बदमाश फरार हो गए.

बदमाशों के हमले में घायल प्रमोद ने बताया कि वह जानकीनगर के चोपड़ा बाजार स्थित एसबीआई बैंक गये. वहां से अपने रुपये की निकासी कर घर लौट रहे थे . बैंक से पीछा करते हुए अपराधियों ने जीबीसी नहर के पास गाड़ी रोकने का इशारा किया. जब अपनी गाड़ी रोकी तो अपराधियों ने रुपए के थैले छीन लिए. संचालक प्रमोद ने विरोध किया तो अपराधियों द्वारा प्रमोद के कमर में गोली मार दी गई. जिससे वह घायल होकर उसी जगह गिर गया. अपराधी रुपए लेकर फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. लोगों ने घायल प्रमोद से घर का पता और मोबाइल नंबर पूछा. घटना की जानकारी परिजनों को लोगों द्वारा दी गई. प्रमोद के परिजन घटनास्थल पहुंचे और उन्हें पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि गोली प्रमोद कुमार की कमर में फंस गई है. उनकी सेहत में सुधार है. गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तब मौके पर पुलिस नहीं पहुंची. लापरवाही की इंतहां और तब बढ़ गई जब पुलिस सदर अस्पताल में भी बयान लेने नहीं पहुंची. प्रमोद के घरवाले किसी अनहोनी से डरे हुए हैं. वो चाहते हैं कि जिसने भी गोली मारी है उसे पुलिस शीघ्र ही पकड़कर सलाखों के पीछे डाले.

