नालंदा: बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों (Crime In Nalanda) ने बीच सड़क पर सीएसपी संचालक के साथ लूट की वारदात (loot with CSP operator in Nalanda) को अंजाम दिया. PNB के CSP संचालक से बाइक सवार तीन अपराधियों ने 3 लाख रुपये लूट लिए. दिनदहाड़े लूट की ये वारदात नगरनौसा थाना क्षेत्र परसाडीह गांव की है.

तीन लाख की लूट: जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के परसडीहा गांव (Loot In Parsdiha Village Nalanda) के समीप पीएनबी के सीएसपी संचालक से लगभग तीन लाख रुपए की लूट की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी है. बताया जाता है कि बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक की साइकिल में पहले धक्का मारा. सीएसपी संचालक शंकर कुमार गिर पड़े जिसके बाद अपराधी रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग गए.

बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम: अपराधियों द्वारा धक्का मारने से सीएसपी संचालक जख्मी हो गए हैं. आनन-फानन में सीएसपी संचालक शंकर कुमार ने नगरनौसा थाना में लूट की इस बड़ी वारदात के बारे में जानकारी दी. घटना के संबंध में नगरनौसा थाना क्षेत्र के कैला गांव के रहने वाले पीड़ित शंकर कुमार ने बताया कि वह गोरायपुर पंचायत के मुसहरी गांव में ही पीएनबी का सीएसपी केंद्र चलाता है. बुधवार की शाम वह पीएनबी शाखा से सीएसपी संचालन के लिए तीन लाख रुपए निकाल कर अपने घर कैला पहुंचा था.

पुलिस कर रही मामले की जांच: गुरुवार को सीएसपी के संचालन के लिए साइकिल से शंकर मुसहरी जा रहे थे. इसी बीच एक बाइक पर तीन बदमाश सवार होकर आए और संचालक के साइकिल को धक्का मार दिया. धक्का मारने से शंकर सड़क पर गिर गए. गिरने के बाद बदमाश रुपयों से भरी थैली को लेकर गिलानीचक की ओर से फरार हो गए. थानाध्यक्ष नारदमुनि सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

"पैसा कैला मेरे घर से लेकर सेंटर जा रहे थे. तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग आए और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. बैग में तीन लाख के करीब रुपये थे." शंकर कुमार, सीएसपी संचालक

