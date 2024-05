ETV Bharat / bharat

लोकसभा चुनाव 2024: 7वें चरण में केवल 95 महिला उम्मीदवार, 190 हैं दागी - ADR Report

Published : May 23, 2024, 8:46 AM IST | Updated : May 23, 2024, 9:02 AM IST

लोकसभा चुनाव 2024 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में चुनाव लड़ रहे 904 उम्मीदवारों में से केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं. वहीं 22 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 33 प्रतिशत उम्मीदवार 'करोड़पति' हैं. नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ एडीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में चुनाव लड़ रहे 904 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण के आधार पर यह खुलासा किया है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 190 यानी 22 फीसदी उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चार उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं. 27 पर हत्या के प्रयास का आरोप है. इसी तरह 13 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आपराधिक मामले हैं. इन 13 में से 2 पर बलात्कार के आरोप हैं और 25 पर नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित आरोप हैं. पार्टी वाइज रिपोर्ट में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के 9 में से 6 (67%) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. वहीं, 8 में से 4 (50%) सीपीआई (एम) से हैं. 51 में से 18 (35%) बीजेपी से हैं. 9 में से 3 (33%) एआईटीसी से हैं. 6 में से 2 (33%) बीजेडी से हैं. 13 में से 4 (31%) एसएडी से हैं. 13 में से 4 (31%), आप के हैं. 31 में से 7 (23%) कांग्रेस पार्टी से हैं. 56 में से 10 (18%) बीएसपी से हैं. इसी तरह सीपीआई के 7 में से 1 (14%) उम्मीदवार ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने फिर से आपराधिक मामलों वाले लगभग 22% उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है. वित्तीय पृष्ठभूमि: उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 904 उम्मीदवारों में से 299 (33%) करोड़पति हैं. उनमें से 111 की कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक है. 84 की संपत्ति 2-5 करोड़ रुपये के बीच है. 224 उम्मीदवारों की संपत्ति 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच है. 257 की कुल संपत्ति 10-50 लाख रुपये के बीच है और 228 की संपत्ति 10 लाख रुपये से कम है. चुनावी मैदान में सबसे अमीर उम्मीदवार अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल हैं. वह पंजाब के बठिंडा से चुनाव लड़ रही हैं. उनकी संपत्ति 198 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके बाद ओडिशा से बैजयंत पांडा और चंडीगढ़ से संजय टंडन हैं. दोनों भाजपा से हैं. उनकी संपत्ति क्रमश: 148 करोड़ रुपये और 111 करोड़ रुपये से ऊपर है. इस चरण में चुनाव लड़ रहे प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 3.27 करोड़ रुपये है. प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति: प्रमुख दलों में शिअद (SAD) के 13 उम्मीदवारों की प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 25.68 करोड़ रुपए है. बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 18.86 करोड़ रुपए है. सपा के 9 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 14.23 करोड़ रुपए है. कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 12.59 करोड़ रुपये है. आप के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 7.62 करोड़ रुपये है. बीजद के 6 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6.61 करोड़ रुपये है. एआईटीसी (AITC) के 9 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4.10 करोड़ रुपये है. बसपा के 56 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.26 करोड़ रुपये है. सीपीआई (एम) के 8 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.18 करोड़ रुपये है. इसी तरह सीपीआई के 7 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 75.04 लाख रुपये है. सबसे कम संपत्ति वाले तीन शीर्ष उम्मीदवार ओडिशा से भानुमती दास (उत्कल समाज पार्टी) हैं, जिनकी संपत्ति 1500 रुपये है. पंजाब से राजीव कुमार मेहरा (जन सेवा चालक पार्टी) और पश्चिम बंगाल से निर्दलीय बलराम मंडल हैं. इनमें से प्रत्येक के पास मात्र 2500 रुपये हैं. शैक्षिक पृष्ठभूमि और आयु-समूह: रिपोर्ट के अनुसार 402(44%) उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है. वहीं, 430(48%) उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है. 20 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं. 26 उम्मीदवारों ने खुद को सिर्फ साक्षर घोषित किया है और 24 उम्मीदवार निरक्षर हैं जबकि दो उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं बताई है. आयु समूह को लेकर रिपोर्ट में 243 (27%) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है. वहीं 481 यानी 53 फीसदी उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आयु 41-60 वर्ष के बीच हैं. 177 (20%) उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है. इसी तरह तीन उम्मीदवारों ने अपनी आयु 80 वर्ष से अधिक घोषित की है. ये भी पढ़ें- लोकसभा के 44 प्रतिशत निवर्तमान सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले, पांच प्रतिशत अरबपति : एडीआर - ADR Report

Last Updated : May 23, 2024, 9:02 AM IST