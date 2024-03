পুরুষের তুলনায় নারীদের ঘুমের প্রয়োজন বেশি ! গবেষণায় উঠে এল নতুন তথ্য

হায়দরাবাদ: একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন অন্তত 7 ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন । কিন্তু একটি গবেষণায় এটা পরিষ্কার যে কে কতক্ষণ ঘুমাবে তা শুধু বয়সের ওপর নয়, লিঙ্গের ওপরও নির্ভর করে । এই অনুসারে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের একটু বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় । সুতরাং পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কতক্ষণ বেশি ঘুমানো দরকার ও সঠিক ঘুমের জন্য কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ? জেনে নিন কেন (Why do Women Need More Sleep than Men)৷

2014 সালে 'স্লিপ জার্নালে' প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, মহিলাদের গড়ে 7 ঘন্টা 40 মিনিট ঘুমের প্রয়োজন ৷ যেখানে পুরুষদের 7 ঘণ্টা 20 মিনিট ঘুমের প্রয়োজন । এই সমীক্ষা অনুসারে, এটা স্পষ্ট যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কমপক্ষে 20 মিনিট বেশি ঘুম দরকার । গবেষণাটি 40 বছরের বেশি বয়সি 2,100 জন পুরুষ ও মহিলার উপর পরিচালিত হয়েছিল । তবে মহিলাদের বেশি ঘুমের প্রয়োজনের অনেক কারণ রয়েছে ।

অনিদ্রা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা: গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনিদ্রা হওয়ার সম্ভাবনা 40 শতাংশ বেশি । কারণ তারা পুরুষদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ উদ্বেগ ও বিষণ্ণতায় ভোগেন । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব অবস্থার কারণে মহিলারা পুরোপুরি ঘুমাতে পারছেন না । তাই বলা হয় যে নারীরা যাতে রাতে বেশি ঘুমায় তা নিশ্চিত করাই ভালো ।

হরমোনের পরিবর্তন: মহিলাদের মধ্যে হরমোনের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে । মহিলাদের হরমোন মাসিক এবং সারা জীবন পরিবর্তিত হয় । এই পরিবর্তনগুলি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে । তাই তাদের বেশি ঘুমের প্রয়োজন ।

পিরিয়ড: পিরিয়ডের সময় ব্যথা, ক্র্যাম্প এবং অস্বস্তির কারণে অনেক মহিলাই অনিদ্রার সম্মুখীন হন । মাসিক চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেনের মাত্রা পরিবর্তিত হয় । বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই পরিবর্তনগুলি ঘুমের মানকেও প্রভাবিত করে ।

গর্ভাবস্থা: মহিলারা গর্ভাবস্থায় রেস্টলেস লেগস সিন্ড্রোম অনুভব করতে পারে । এই কারণে তারা প্রায়শই বিষণ্নতা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, ব্যথা এবং পায়ে অপ্রীতিকর সংবেদন অনুভব করে থাকেন । এসবই কারনেই মহিলাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় । প্রসবের পরও এই সমস্যাগুলি চলতেই থাকে । এটি দিনে তন্দ্রা বাড়ায় এবং রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ।

মেনোপজ: মেনোপজ হল সেই পর্যায় যখন মহিলাদের পিরিয়ড স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় । প্রায় 85 শতাংশ মহিলা এই সময়ে হট ফ্ল্যাশ অনুভব করেন । অর্থাৎ তারা তীব্র গরম অনুভব করে থাকেন । ঘন ঘন ঘাম হতে থাকে । এতে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে । ফলে স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার আশঙ্কাও থাকে । বিশেষজ্ঞরা আরও পরামর্শ দেন যে এটি কম ঘুম এবং দিনের ক্লান্তি হতে পারে ।

কীভাবে ভালো ঘুমানোর অভ্যাস করবেন (Precautions to get proper sleep) ?

নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন ৷

প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমানো উচিত । বিছানাও আরামদায়ক রাখা প্রয়োজন ।

ঘুমের আগে ক্যাফেইন এবং অ্যালকোহল গ্রহণ করা উচিত নয় ।

ঘুমের কিছুক্ষণ আগে মোবাইল দেখা উচিত নয় ৷

আপনার শোওয়ার সময় ঘর অন্ধকার রাখুন ৷ এছাড়াও শান্ত পরিবেশ ও ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন ৷

ঘুমের সমস্যা চলতে থাকলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।

