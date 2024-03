শরীরে অতিরিক্ত ভিটামিন ডি বহু সমস্যার কারণ; জেনে নিন বিস্তারিত

হায়দরাবাদ: ভিটামিন ডি শরীরের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । এই ভিটামিনের উৎস চর্বি । এটি শরীরে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম শোষণ এবং ধরে রাখতে সাহায্য করে । হাড়কেও মজবুত করে । শরীরকে সুস্থ রাখতে ভালো ডায়েট জরুরি ৷ এর জন্য ডায়েটে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত ৷ তবে এর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা দরকার ৷ প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ বেশি হলে শরীরের বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে ৷ জেনে নিন, শরীরে কী কী ক্ষতি হতে পারে (Excess vitamin D in the body can cause many problems) ৷

হজমের উপর খারাপ প্রভাব: শরীরে ভিটামিন ডি-এর উচ্চ মাত্রাও অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে । হজম প্রক্রিয়াও এর মধ্যে একটি । এর ওভারডোজ আপনাকে দুর্বল করে দিতে পারে ৷ এমন অবস্থায় অতিরিক্ত বমি হয়। খাবার হজম হয় না । আপনিও যদি বেশিরভাগ সময় বমি বমি ভাব অনুভব করেন তাহলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ।

হাইপারক্যালসেমিয়া সমস্যা: শরীরে অতিরিক্ত ভিটামিন ডি হাইপারভিটামিনোসিস ডি-র সমস্যা তৈরি করতে পারে । যদিও এটি বিরল ক্ষেত্রে ঘটে ৷ তবুও এটি উপেক্ষা করা বড় ভুল হতে পারে । এই অবস্থায় রক্তে ক্যালসিয়াম জমতে শুরু করে ৷ যা আপনার হার্টের স্বাস্থ্য এবং রক্ত ​​সঞ্চালনের জন্য ক্ষতিকর ।

হাড়ের ক্ষতি করে: অতিরিক্ত ভিটামিন ডি হাড়ের ঘনত্ব কমাতে পারে । এর ফলে ফ্র্যাকচার বা অস্টিওপরোসিসের মতো সমস্যাগুলি সাধারণ হয়ে ওঠে । এর অত্যধিক মাত্রার কারণে হাড় পাতলা এবং ফাঁপা হয়ে যেতে পারে ৷ ছোটখাটো আঘাতেও ভেঙে যেতে পারে । অতএব এই সম্পর্কিত সম্পূরক গ্রহণ করার আগে, আপনার অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)