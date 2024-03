রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছে না ? হতে পারে এই সমস্য়াগুলি

হায়দরাবাদ: ঘুমের দৃষ্টিভঙ্গি এক এক জনের এক এক রকম ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যবয়সি একজন মানুষের প্রতিদিন আট ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন ৷ ঘুম সারাদিনের কাজের একটা বিশ্রাম প্রক্রিয়া ৷ পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম না-হলে অনেক সমস্যা হতে পারে (Lack of sleep can cause many problems) ৷

রক্তচাপের সমস্যা: পর্যাপ্ত ঘুম না-হলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে পারে । চিকিৎসকদের মতে, ঘুম না-হলে শরীরের অরগানিজমগুলি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না । হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে ৷ ফলে বাড়তে পারে উচ্চ রক্তচাপ ও হাইপার টেনশন ।

হার্টের সমস্যা হতে পারে: ঘুম কম হলে কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা বাড়তে পারে ৷ না ঘুমালে হৃদপিন্ড ও রক্তনালির সমস্যা বাড়তে পারে ৷ যা হার্টের সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয় ৷ ফলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম দরকার ৷

ডায়াবেটিসের সমস্যা হতে পারে: সারাদিনের কাজের পর রাতে ঠিকমতো ঘুম না-হলে শরীরের ইনসুলিন উৎপাদন ব্যাহত হয় ৷ ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে ৷

হজমের সমস্যা: প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না-হলে বাড়তে পারে হজমের সমস্যা । পাচন ক্রিয়ায় সাহায্যকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে পাচন প্রক্রিয়া ঠিক হয় না ৷

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খারাপ করে: বিশেষজ্ঞরা বলেন, কম ঘুমানো সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ৷ ভালো ঘুম সাধারণ সর্দি কাশিকেও লড়াই করতে সাহায্য় করে ৷

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে: বিষন্নতা ঘুম কম হওয়ার একটি প্রধাণ কারণ হতে পারে ৷ ঘুমের সমস্যা হতাশার পরিণতিও হতে পারে ৷ অনেক গবেষক পরামর্শ দেন যে যখন একজন ব্যক্তির ঠিকঠাক সময় না ঘুমালে বিষন্নতা হতে পারে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)