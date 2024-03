অনিয়মিত পিরিয়ডসের সমস্যায় ভুগছেন ? মেনে চলতে পারেন এই ঘরোয়া প্রতিকার

হায়দরাবাদ: অনেক মহিলার মধ্যে পিরিয়ড সংক্রান্ত অনেক সমস্যা দেখা যায় । এর মধ্যে একটি হল অনিয়মিত পিরিয়ড । প্রকৃতপক্ষে পিরিয়ডের চক্র 28 দিন । তবে এর যদি কোনওভাবে অনিয়ম হয় তাহলে বুঝতে হবে পিরিয়ডসের অনিয়মিত চক্র ৷ এর জন্য অনেকে ওষুধ খেয়ে থাকেন ৷ তবে তার জন্য যারফলে অনেক সমস্যা হতে পারে ৷ কিছু বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া দরকার ৷ যা অনেক উপকারী হতে পারে ৷ জেনে নিন কিছু টিপস যা অনিয়মিত পিরিয়ডস থেকে মুক্তি দিতে পারে (Some Tips That Can Get Rid Of Irregular Periods) ৷

অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনিয়মিত পিরিয়ড হয়। স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া নয় । আপনার খাদ্যে স্বাস্থ্যকর চর্বি যেমন মাখন, ঘি, বাদাম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কারণ আমাদের শরীরের কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর চর্বি প্রয়োজন । এছাড়াও মরশুমি ফল যোগ করুন যার ফলে শরীরেও পুষ্টি যোগাতে সাহায্য় করে ৷

সুস্থ থাকতে শুধু খাওয়াই নয়, নিয়মিত ব্যায়াম করাও জরুরি । যদি পিরিয়ড অনিয়মিত হয় তাহলে যোগাসন করা জরুরি । প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যোগাসন শুরু করুন ৷ যা আপনার অনিয়মিত মাসিক চক্র থেকে ক্র্য়াম্প থেকেও মুক্তি দিতে সাহায্য় করবে ৷

এছাড়াও আপনার খাবার খাওয়ার পরপরই বিছানায় যাওয়া উচিত নয় ৷ খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করা প্রয়োজন ৷ অনেক সময় কম ঘুমের কারনেও অনিয়মিত পিরিয়ডসের সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ রাতে সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া জরুরি ৷ ঠিকঠাক ঘুম না হলে হরমোন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে । অতএব আপনার ঘুমের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার শরীর নিরাময় শুরু করতে রাত 10টার মধ্যে ঘুমানো শরীরের জন্য ভালো ।

সূর্যের আলো স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো । আমরা সবাই জানি যে সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি পাই । যদি অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যায় ভুগে থাকেন তবে শরীরে অল্প বডি লোশন দিয়ে মাসাজ করে সকালের রোদে বসতে পারেন । বেশি সমস্যায় আপনি ডাক্তারের সঙ্গে যোগা৷যোগ করুন ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)