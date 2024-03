কত ঘণ্টা হাঁটলে 1 কেজি ওজন কমাতে পারেন? পড়ুন অজানা তথ্য

হায়দরাবাদ: অতিরিক্ত ওজন উদ্বেগের কারণ। ওজন কমানোর অনেক টিপস থাকলেও হাঁটা বিশেষ উপকারী। অনেকেই মনে করেন হাঁটলে ওজন দ্রুত কমে । তবে এক কেজি ওজন কমাতে কতদূর হাঁটতে হবে তা স্পষ্ট নয় ৷ এক কেজি ওজন কমাতে কতটা হাঁটবেন জানেন কি ! বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন ? জেনে নিন, কত কিলোমিটার হাঁটলে এক কেজি ওজন কমাতে পারবেন ? ওজন হ্রাস তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে । প্রথমটি হল শরীরের ওজনের উপর ভিত্তি করে কত কিলোমিটার হাঁটতে হবে তা নির্ধারণ করা হয় ।

শরীরের ওজনের পাশাপাশি হাঁটার তীব্রতা আরেকটি কারণ যা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলে । এটি স্বাভাবিক হাঁটা হোক বা জোরে হাঁটা ওজন হ্রাসকে প্রভাবিত করতে পারে ।

তৃতীয়টি হল বিপাকীয় ক্ষমতা । এটি একজন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি তারতম্য । চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একজন ব্যক্তির এক কেজি ওজন কমাতে প্রায় 7,000 ক্যালোরি গ্রহণ করতে হবে ।

এগুলি হল এক কেজি কমানোর হিসেব: একজন মানুষ গড়ে প্রতি কিলোমিটার হেঁটে 0.4 থেকে 0.5 ক্যালোরি পোড়ায় । এই হিসেব অনুসারে 70 কেজি ওজনের এক ব্যক্তি এক কিলোমিটার হাঁটলে 28 থেকে 35 ক্যালোরি পোড়াতে পারেন । এক কেজি শরীরের চর্বি প্রায় 7000 ক্যালোরির সমান ৷ কিন্তু 70 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তি প্রতি কেজিতে 7000 ক্যালোরি কমাতে 200 থেকে 250 কিলোমিটার হাঁটতে হবে । বলা হয় যে একজন ব্যক্তির তার খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য দিকগুলিতে কোনও পরিবর্তন না করে যে দূরত্ব হাঁটতে হবে তা হল 200 থেকে 250 কিমি । যদি পায়ের ধাপে গণনা করা হয় এটি প্রায় 2,50,000 থেকে 3,12,500টি ধাপ গণনা হবে । আপনি যদি এক ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার হাঁটা হয় তাহলে 40 থেকে 50 ঘণ্টা হাঁটলে তবে আপনার এক কেজি ওজন কমতে পারে ।

কিন্তু অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের এক কেজি ওজন কমাতে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কম দূরত্ব হাঁটতে হয় । তাছাড়া কম ওজনের ব্যক্তিদের এক কেজি ওজন কমাতে বেশি ক্যালোরি খরচ করতে হয় । তার মানে অনেক বেশি হাঁটতে হবে । কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, আপনি কতটা দ্রুত হাঁটছেন তাও ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । উচ্চ ভূখণ্ডে হাঁটা আরও ক্যালোরি পোড়ায় । ফলে দূরত্ব কম হলেও বেশি ক্যালোরি খরচ হবে । এছাড়াও ডাক্তাররা বলছেন যে যাদের হাঁটার অভ্যাস আছে তারা কম ক্যালোরি পোড়ায় ও যাদের হাঁটার অভ্যাস নেই তারা বেশি ক্যালোরি পোড়ায় ।

ওজন কমাতে চাইলে এগুলি করতে পারেন (You can do these if you want to lose weight):

নিয়মিত হাঁটাচলা করুন ৷

কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন ।

শরীরচর্চা করতে ভুলবেন না একেবারেই ।

খাওয়ার পর হাঁটার অভ্যাস করুন ।

শরীরে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করতে থাকুন ।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁটাচলা করুন ৷

