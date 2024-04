গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথার সমস্যা ? মুক্তি পেতে তালিকায় রাখতে পারেন এই খাবারগুলি - Pregnant Women Backpain

হায়দরাবাদ: গর্ভাবস্থায় মহিলাদের অন্যরকম শান্তি নিয়ে আসে ৷ গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় । খাবারে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। ফলে যে কোনও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য রোজকার খাদ্যতালিকায় থাকতেই হবে । তবে গর্ভাবস্তায় মহিলারা অনেক সমস্য়া শিকার হন ৷ হরমোনের প্রভাবে মানসিক টানাপোড়েন লেগেই থাকে ৷

তবে গর্ভাবস্থায় কিছু কিছু জটিলতা প্রায় সব মহিলারই হয়ে থাকে । তবে পিঠে ব্যথা এগুলির মধ্যে একটি ৷ এর জন্য খাদ্যাভ্যাস অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে ৷ খাদ্যতালিকায় এমনকিছু খাবার থাকা প্রয়োজন যেগুলি গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা কমাতে পারে ৷ কেয়ার হাসপাতালের তথ্য অনুয়ায়ী এই খাবারগুলি আপনি তালিকায় রাখতে পারেন ৷ জেনে নিন এইসময় পিঠের ব্যথায় সমস্যায় কী কী খেতে পারেন (What can you eat for abdominal pain during pregnancy) ?

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার: ম্যাগনেসিয়াম পেশী শিথিলকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, যেমন শাক, বাদাম এবং শস্য পেশীর টান কমাতে সাহায্য করতে পারে।

ওমেগা-3: এটি একটি ফ্যাটি অ্যাসিড ৷ স্যামন এবং ফ্ল্যাক্সসিডের মতো মাছের মধ্যে এটি পাওয়া যায় ৷ এতে প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জয়েন্টের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সুতরাং আপনার ডায়েটে ওমেগা-3 সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ৷ যা আপনাকে জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে ৷ অথবা পিঠের ব্যথা হ্রাস করতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম: ক্যালসিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় এই খনিজটির চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে তখন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার যেমন দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফোর্টিফাইড উদ্ভিদভিত্তিক দুধ এবং শাকসবজি হাড়কে শক্তিশালী করতে অবদান রাখে। তবে আপনার সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন ৷

আরও পড়ুন: