ইনডাকশনের তেলচিটেভাব দূর করতে কী করবেন ? জেনে নিন সহজ উপায় - Induction Clean

হায়দরাবাদ: আজকাল গৃহস্থের কাজে ইনডাকশন বেশ জায়গা করে নিয়েছে ৷ যদিও বিদেশেই এর চল বেশি ৷ তবে আজকাল দেশের এর ব্যবহার অনেক ৷ হঠাৎ করে গ্যাস শেষ হয়ে গেলে চটজলদি রান্নাতে ভীষণ সুবিধা দেয় ৷ যারা মেসে থাকেন তাদের জন্য ইনডাকশন খুবই কাজের ৷ এটি বহণ করাও তেমনি সুবিধাজনক ৷ অনেকের অভিযোগ, ইনডাকশন তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায় ৷ তবে এর ব্যবহারের পদ্ধতি জানলে আয়ু বাড়বে ৷ সবথেকে জরুরি, এই ইনডাকশন ভালোভাবে পরিস্কার করা ৷ রান্না করতে করতে এতে অনেক তেলচিটে ভাব থাকে ৷ জেনে নিন এই ইনডাকশন পরিস্কারের কিছু টিপস সম্পর্কে (Know about these induction cleaning tips) ৷

প্রতিদিন রান্নার পর শুকনো কাপড় দিয়ে ইনডাকশন মুছে নেওয়া প্রয়োজন । এর পর ভিনিগার এবং জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন একটি পাত্রে । কাপড়টি ওই মিশ্রণে ভিজিয়ে হালকা করে পুরোটা মুছে শুকনো কাপড় দিয়ে পরিস্কার করে নিন ৷

এছাড়াও সবসময় মাথায় রাখা প্রয়োজন যে রন্নার পর সুইচ বন্ধ করে ঠান্ডা হলেই তবেই পরিস্কার করা প্রয়োজন ৷ গরম রান্না করার পর সঙ্গে সঙ্গে জল লাগলে খারাপ হয়ে যায় ৷

এটি পরিস্কার করার আরেকটি সহজ উপায় হল হালকা গরম জলের মধ্যে বেকিং সোডা মিশিয়ে মিশিয়ে সেই জল দিয়ে মুছে পরিস্কার করতে পারেন ৷

এছাড়াও আপনি লিকুইড বাসন মাজার সাবান দিয়ে পরিস্কার করে নিলেও তেলচিটেভাব চলে যায় ৷ তবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন ভিতর যেন না ঢুকে যায় ৷ রান্না করতে গিয়ে কুকটপে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে তা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া দরকার । পরিষ্কারের আগে এবং রান্নার আগে দেখে নেবেন তা যেন ঠান্ডা থাকে । গরম বাসন ইনডাকশন ওভেনে বসানো উচিত নয় ।

আরও পড়ুন: