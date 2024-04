গরমে রোজকার ব্যবহারের সুতির পোশাক কীভাবে যত্ন রাখবেন, মেনে চলতে পারেন এই টিপস - Cotton Clothes In Summer

হায়দরাবাদ: খুব গরমে অন্যান্য় জামাকাপড় পরার থেকে সুতি পোশাক পরা শরীরের জন্য আরামদায়ক ৷ সুতির জামা কাপড় ঘাম খুব কম সময়ে শুষে নেয় এছাড়াও শরীরে বাতাস চলাচলের জন্য ভালো ৷ ত্বকের জন্যও সুতি ভালো বলে মনে করা হয় ৷ তবে সুতির জামাকাপড়ের উপর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে এর জেল্লা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ কীভাবে রোজকার ব্যবহারের সুতির পোশাক যত্নে রাখবেন (How to care for everyday cotton clothes) ?

সুতির পোশাক কাচার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ এর জন্য লিকুইড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷ যাতে কাপড়ের মর্যাদা বজায় থাকে ৷ কখনওই বেশি ঘষে ঘষে কাচা উচিত নয় ৷ এতে রং উঠে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে ৷ কাচার পর খুব কড়া রোদে শুকাতে দেবেন না ৷ না এতে কাপড়ের রং চটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে ৷ কাচার পর সবসময় উলটো করে মেলবেন ৷

যারা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন তারা লিকুউডের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ভিনিগার দিতে পারেন ৷ এতে অনেক সময় কাপড়ের রং বজায় থাকে ৷

সুতির পোশাক কাচার আগে 15 থেকে 30 মিনিট ঠান্ডা জলে লিকুইড দিয়ে ভিজিয়ে রাখা ভালো ৷ এতে কাপড়ের ময়লা ছাড়ে ৷ তবে সব রঙের জামা একসঙ্গে ভেজানোর আগে খেয়াল রাখা প্রয়োজন ৷ কারণ এতে এর রং ওতে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ আর সুতির পোশাক কাচার পর ভালোভাবে মাড় দিয়ে আয়রন করে পরা দরকার ৷ এতে দেখতে সুন্দর দেখাবে ৷ মনে রাখবেন সুতির পোশাক কাচার জন্য গরম জল ব্যবহার করা উচিত নয় ৷

সুতির পোশাকে ভাঁজে ভাঁজে ঘামের দাগ পড়তে পারে ৷ এই ব্যাপারে খেয়াল রাখা প্রয়োজন ৷ এছাড়াও জামা আলমারির তাকে রাখার সময় ন্যাপথলিন দিয়ে রাখতে পারেন এতে পোশাকের সুগন্ধ বজায় থাকে ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় ৷

আরও পড়ুন: