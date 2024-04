গরমে ঘামের দুর্গন্ধে নাজেহাল ? কেয়া শেঠের টোটকা মানলে কেল্লাফতে - Summer Skin Care

হায়দরাবাদ: গ্রীষ্ম মানেই ঘামের একটা সমস্যা ৷ কারও কারও বেশি বেশি ঘাম হয় ৷ ঘাম মানেই গরমে ডিও ও নানা ধরনের পণ্য ব্যবহার করে তাকেন ৷ তবে এগুলি সরাসরি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ৷ এর সমস্যার সমাধানে ঘরোয়া উপায়ের চাবিকাঠি দিলেন বিউটিশিয়ান (The beautician gave the key to solving the problem at home) ৷

আমাদের প্রচুর ঘাম হলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি ৷ যার কারণে আমরা লেবুর জল খেয়ে থাকি ৷ এছাড়াও কখনও ডাবের জল আবার কখনও গ্লুকোজ খেয়ে থাকি ৷ ঘাম দুর্গন্ধ থেকে বাঁচা দরকার ৷ যার সবথেকে কার্যকরী উপায় হল কর্পূর দিয়ে স্নান করা প্রয়োজন ৷ শরীরের যে অংশে বেশি ঘাম হয় সেই জায়গাগুলিতে বেশি করে কর্পূল জল দেওয়া ভালো হবে ৷ এর থেকে ঘাম অনেক কম হয় ৷ ঘাম না হলে দুর্গন্ধ কম হয় ৷ এছাড়াও স্নানের জলে বেশ খানিকটা নুন দিয়ে স্নান করা ভালো ৷ যদি বাথ সল্ট পান তাহলে খুব ভালো হয় ৷ যদি বাথ সল্ট না পান তাহলে সাধারণ রান্নার নুন দিয়ে স্নান করা ভালো ৷ যারফলে ঘাম হবে না ও ঘামের দুর্গন্ধও হবে না ৷ এছাড়াও অ্যান্টিসেপটিপটিক কোনও নিম, হলুদ, তুলসি দিয়েও স্নান করা ভালো হবে ৷ কারণ গরমকালে ব়্যাশ হয়, চুলকানি হয় ফলে এইগুলি ব্যবহার করলে অনেক দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ৷ এছাড়াও কোনও ঝামেলা ছাড়াই কয়েক টুকরো লেবুও যাতে মিশিয়ে স্নান করা যায় ৷

এছাড়াও গরমে আরেকটা বড় সমস্যা হল মজা ভিজে যাওয়া ঘামে ৷ যারফলে মজার দুর্গন্ধ একটা বড় সমস্যা ৷ সেক্ষেত্রে পায়ের যেমন সমস্যা হয় এই পায়ের দুর্গন্ধে লোকসমাজের জন্য় বিরক্তিকর ৷ এরজন্য তিনি বলেন, পায়ের পাতার মধ্যে যদি দু'টি তেজপাতা রাখা হয় তাহলে পা গাম অনেক কম হয় ও ঘামের দুর্গন্ধও হবে না ৷

