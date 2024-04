তাপপ্রবাহ পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে কী করবেন, জানুন চিকিৎসকের মতামত - Heatwave Precautions

হায়দরাবাদ: তাপমাত্রা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে নাভিশ্বাস হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার ৷ চৈত্রের গরমেই নাজেহাল অবস্থা ৷ যাদের কাজের জন্য রোজ রোদে বেরোতে হয় তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় ৷ এর জন্য খাওয়া দাওয়া থেকে ঠিকঠাক জল পান করা সবকিছুরই বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ শরীর সুস্থ রাখতে গরমে কী করবেন বা কী করবেন না তার পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক ডাঃ শাশ্বতী সিনহা (Doctor Saswati Sinha suggested what to do or not to do in summer to keep the body healthy) ৷

কী কী করবেন ?

1) নিজেকে অবগত রাখুন: ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার আগে থাকতে প্রতিদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার কার্যকলাপের পরিকল্পনা করুন ।

2) উপযুক্ত পোশাক পরা প্রয়োজন: সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে এবং আপনার শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ঢিলেঢালা, হালকা রঙের পোশাক পরা জরুরি । বাইরে বেরোলে টুপি পরতে ভুলবেন না বা একটি তোয়ালে দিয়ে আপনার মাথা ঢেকে রাখুন ৷ অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য একটি ছাতা সঙ্গে রাখুন ৷

3) নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা জরুরি: যেখানেই যান সঙ্গে জল রাখুন ৷ বারবার তা পান করতে থাকুন ৷ এমনকি আপনার তেষ্টা না পেলেও কিছু সময় পরপর জল পান করা দরকার । তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিতে অসুস্থতা এড়াতে শরীরকে হাইড্রেট রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

4) হালকা খাবার খান: গরম আবহাওয়ায় হাইড্রেটেড এবং পুষ্টির জন্য হালকা খাবার খান ৷ বেশি জল আছে এমন ফল বা খাবার খান ৷ যাতে শরীরে কোনওভাবেই জলের অভাব না হয় ৷

5) হাইড্রেটিং পানীয় পান করুন: ইলেক্ট্রোলাইটগুলি পূরণ করতে এবং সারাদিন সতেজ থাকতে লেবু জল, ফলের রস বা বাটার মিল্ক পান করুন ।

6) দুর্বল ব্যক্তিদের রক্ষা করুন: দিনের উষ্ণতম সময়ে বয়স্ক ব্যক্তি এবং শিশুদের বাড়ির ভিতরে রাখা প্রয়োজন ৷ তাদের হাইড্রেট রাখার চেষ্টা করা জরুরি ৷

কী কী করা উচিত নয় ?

1) হিট এক্সপোজার এড়িয়ে চলুন: সূর্যের উত্তাপ বাড়লে বাড়ির ভিতরে থাকার চেষ্টা করুন ৷ বাইরে যাওয়া থেকে সেই সময় থেকে বিরত থাকুন ৷

2) কঠোর ব্যায়াম এড়িয়ে চলা: তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচণ্ড গরমের পরিস্থিতিতে কঠোর ব্যায়াম বা বাইরের কার্যকলাপে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন ।

3) শিশু বা পোষা প্রাণীকে কখনই যানবাহনে ছেড়ে যাবেন না: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই স্থির যানবাহনে শিশু বা পোষা প্রাণীকে কখনওই অযত্নে রাখবেন না ৷ কারণ তাপমাত্রা দ্রুত বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যেতে পারে ৷ যার ফলে হিটস্ট্রোক বা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ৷

এই সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে, আপনি ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং তাপ তরঙ্গের বিরূপ প্রভাব থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন । সচেতন থাকা ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ গরম আবহাওয়ার সময়ে নিরাপদ থাকার চাবিকাঠি ।

