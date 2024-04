নিত্যদিনের ব্যবহৃত কাচের বাসন চকচকে রাখুন এভাবে, রইল কিছু টিপস - Glass Utensils Clean

হায়দরাবাদ: অনেকেই কাচের বাসন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন ৷ ডাইনিংয়ে কাচের বাসন বেশ সুন্দর লাগে ৷ কাচের জিনিস দেখতে ভালো লাগলেও ব্যবহার করতে করতে দাগ পড়ে যায় ৷ যা অপরিষ্কার লাগে ৷ এটি ঠিকমতো পরিষ্কার করা প্রয়োজন ৷ তবে এর জন্য কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্য়বহার করতে পারেন ৷ যা কাচের বাসনকে দেখাবে নতুনের মতো চকচকে ৷

হালকা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন: কাচের বাসন পরিষ্কার করতে গরম জল ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে মনে রাখবেন জল যেন বেশি গরম না হয় ৷ নয়ত কাচের বাসন ভেঙে যেতে পারে ৷

বেকিং সোডা: কাচের বাসন পরিষ্কার করার সময় ডিসওয়াশের সঙ্গে বেকিং সোডা ব্যবহার করুন ৷ এতে বাসন চকচকে দেখায় ৷

চা পাতা: ব্যবহৃত চা পাতা ফেলে না দিয়ে তা লিকুইডের সঙ্গে মিশিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন এতে বাসন চকচকে দেখাবে ৷

নুন: রান্নার স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি কাচের বাসনপত্র পরিষ্কার করতেও বেশ কার্যকরী নুন । হালকা গরম জলের মধ্যে নুন মিশিয়ে তা কাচের বাসনের উপর ঢেলে দিন । কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর জল থেকে সেগুলি তুলে শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিন । দেখবেন আপনার বাসন সহজেই চকচকে দেখাবে ৷

বাসন পরিষ্কারের জন্য কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন (There are a few things to keep in mind for cleaning dishes):

বাসন মোছার জন্য স্পঞ্জ বা একই কাপড় ব্যবহার না করে পেপার টাওয়েল ব্যবহার করুন । এতে জীবাণু কম ছড়ায় । তেলমশলাযুক্ত খাবার রাখলে সাবান দিয়ে ধোওয়ার পর একবার ভিনিগার দিয়ে ধুয়ে রাখুন । বাসনে তেলচিট ভাব থাকলে তা কমে যাবে ৷

