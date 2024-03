ফ্রিজে মাংস সংরক্ষণ করছেন, জানেন কতদিনের মধ্যে খাওয়া ভালো?

হায়দরাবাদ: কাঁচা হোক বা রান্না করা নির্দিষ্ট সময়ের পরে মাংসের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় ৷ তবে ফ্রিজে মাংস রাখেন না এমন মানুষ কমই আছে ৷ প্রতিদিন বাজার করার ঝামেলা এড়াতেই আমরা মাছ-মাংস কিনে ফ্রিজে সংরক্ষণ করি । ফ্রিজ রেখে রোজ বাজার করার ঝামেলা এড়িয়ে আমরা নিশ্চিন্তে তাজা মাছ-মাংস খেতে পারি । তবে আপনি কি জানেন কতদিন পর্যন্ত মাংস সংরক্ষণ করলে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে? তার জন্য কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন (How do you make meat last longer in the fridge) ৷

প্রথমত, যদি সঠিক তাপমাত্রায় মাংস সংরক্ষণ করা হলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে ৷ মাংস বাজার থেকে কিনেই পরিষ্কার করে সঙ্গে সঙ্গে ডিপ ফ্রিজে রাখা প্রয়োজন ৷ কারণ তরতাজা অবস্থায় না রাখা হলে মাংসের স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে ৷ এর জন্য আপনি অ্যলুমিনিয়াম ফয়েল বা কোনও কৌটেতে রেখে দিলে মাংসের গুণমাণ ভালো থাকে ৷ তবে মনে রাখবেন প্লাস্টিক ব্যাগে করে মাছ মাংস রাখবেন না ৷ এতে শরীরের উপর প্রভাব পড়তে পারে ৷ সবসময় চেষ্টা করবেন মাংস এমন পাত্রে রাখতে যেখানে বাতাস প্রবেশ করে না ৷

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রোটিনজাতীয় খাবারে ব্যাক্টেরিয়াঘটিত সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই মাংস রান্না করা এবং সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি খুব গুরুত্বপূর্ণ । না হলে পেটে সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে ৷ বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাঁচা মুরগির মাংস ডিপ ফ্রিজে সাধারণত সাত দিন পর্যন্ত রাখা যায় ৷ রান্না করা মাংস ফ্রিজে 2-3 দিন ভালো থাকে ৷ যেহেতু ঠান্ডা জায়গায় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে তাই ছত্রাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)