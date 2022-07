.

Agitation of TET Passed Candidates: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ Published on: 6 hours ago

"নেতার ঘরে কোটি কোটি, মোদের ঘরে নেইকো রুটি"- স্লোগান দিয়ে মেধাতালিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের নট-ইনক্লুডেড টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা(Protest of TET passed candidates in South Dinajpur)। বৃহস্পতিবার 2014 প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণ ট্রেন্ড নট ইনক্লুডেড ক্যান্ডিডেটস একতা মঞ্চের পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের গেটে বিক্ষোভ দেখানো হয় (Agitation of TET Passed Candidates)। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান উপস্থিত না-থাকায় বিক্ষোভকারীরা ডিপিএসসি অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন ।